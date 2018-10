Invitée de dernière minute en remplacement de la Roumaine et numéro un mondiale Simona Halep, aux prises avec une hernie discale, Bertens a renversé la vapeur pour l’emporter 1-6, 6-3 et 6-4.

En fait, Bertens perdait 0-2 dans la deuxième manche quand elle s’est finalement ressaisie.

Pour son prochain duel, mercredi, la Néerlandaise (1-0) se mesurera à l’Américaine Sloane Stephens (1-0).

Plus tôt dans la journée, Stephens (no 5) a défait la championne des Internationaux des États-Unis, la Japonaise Naomi Osaka (no 3), 7-5, 4-6 et 6-1.

Les deux perdantes du jour, Kerber (0-1) et Osaka (0-1), croiseront également le fer mercredi.

Mardi, les joueuses du groupe blanc seront en action. La Danoise Caroline Wozniacki (0-1) se mesurera à la Tchèque Petra Kvitova (0-1).

Ce sera suivi de l’affrontement entre l’Ukrainienne Elina Svitova (1-0) et la Tchèque Karolina Pliskova (1-0).