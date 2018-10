Lundi matin, en cour, l’avocat de la défense, Patrick Ducharme, a dit avoir reçu un courriel samedi contenant de l’information « suffisamment cruciale » pour changer la preuve.

Me Ducharme a également l’intention de demander que le procès, qui devait initialement durer trois jours, soit prolongé de deux jours.

Dans cette cause entendue devant un juge seul, Dave Brubaker fait face à plusieurs chefs d’accusation pour des gestes qui se seraient produits entre 2000 et 2007. Les accusations émanent d’une série d’incidents mêlant Brubaker et une athlète qu’il entraînait et qui était âgée de moins de 16 ans pendant au moins une partie de cette période.

Il est accusé d’un chef d’incitation à des contacts sexuels, de trois chefs de contacts sexuels, de trois chefs d’exploitation sexuelle et de trois chefs d'agression sexuelle.