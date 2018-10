Ennuyé par un malaise à une jambe, Raonic n'a pas été l'ombre de lui-même contre l'Autrichien Jurgen Melzer, 426e au monde, qui a bénéficié d'un laissez-passer pour le tableau principal.

Malgré une domination de 20 as contre trois, l'Ontarien a baissé pavillon 6-7, 5-7.

Il s'agit de la quatrième défaite d'affilée pour la 22e raquette planétaire.

Auger-Aliassime tombe aussi

De retour au jeu après une absence d'une semaine pour soigner une ampoule à un pied, Félix Auger-Aliassime a perdu en trois manches de 1-6, 6-0 et 7-5 contre le Hongrois Marton Fucsovics, classé 40e à l’ATP.

Le Québécois de 18 ans, 109e joueur mondial, a perdu en trois manches de 1-6, 6-0 et 7-5 contre le Hongrois Marton Fucsovics, classé 40e à l’ATP.

Après un excellent début de match, le Québécois de 18 ans, 109e joueur mondial, n’a pu soutenir la cadence.

Avec deux doubles fautes et un taux de 50 % de réussite en premières balles de service durant la deuxième manche, il est resté sans réponse face à la riposte de son adversaire, qui a signé trois bris en sept occasions.

À 0-2 dans la manche décisive, Auger-Aliassime a connu un bref sursaut avec deux bris de service pour revenir à 4-4. Mais Fucsovics y est allé de trois autres bris au cours de la troisième manche pour l’emporter au bout de 2 h 6 min de jeu.

Joint au téléphone par Radio-Canada Sports, Auger-Aliassime cachait mal sa déception, même s'il avait le sentiment de s'être bien battu.

« J'ai eu un bon début de match. Je me sentais bien, mon pied avait bien guéri. J'ai eu de très bons passages en première et en troisième manches. Par contre, ç'a été très difficile au niveau du service. Je pense que je n'ai pas été assez efficace. Je n'arrivais pas à gagner les points importants au service. Et ça s'est joué à quelques points à la fin », a-t-il dit au sujet de son match.

« À 0-2 dans la deuxième manche, j'étais un peu en mode survie, a-t-il poursuivi. J'aurais aimé pouvoir réagir plus tôt qu'au troisième set. Si je peux réagir plus tôt et montrer plus de résilience, je pense que le match aurait pu se dérouler différemment. Mais bon, je continue à apprendre. »

Ce revers au premier tour prive Auger-Aliassime de précieux points qui lui auraient permis de se rapprocher du top 100 mondial, son objectif de début d’année.

Il est sur la liste d'attente pour les qualifications du dernier Masters 1000 de l'année à Paris. À l'heure actuelle, sa présence dépend des performances dans les jours à venir des joueurs mieux classés que lui.

Advenant l'éventualité où cette porte ne s'ouvrait pas, Félix Auger-Aliassime terminerait alors sa saison au tournoi Challenger de Mouilleron, en Vendée, dans le nord-ouest de la France.