Tsitsipas a goûté à l'ivresse de la victoire après une bataille de 1 h 21 min contre Ernests Gulbis qui s'est conclue en deux manches identiques de 6-4.

La révélation de la présente saison avait jusque-là perdu ses deux finales en 2018, chaque fois contre l'Espagnol Rafael Nadal, au tournoi de Barcelone et à la Coupe Rogers de Toronto.

Gulbis a enregistré deux victoires en qualifications et quatre autres dans le tableau principal avant d'atteindre la finale.

Le Letton a notamment montré la porte de sortie au favori John Isner (no 1), à Jack Sock (no 4) et à Denis Shapovalov (no 7) lors des trois tours précédents.

La troisième tête de série a réussi là où ses prédécesseurs nord-américains ont échoué. Elle a entre autres profité de l'inefficacité de Gulbis à envoyer sa première balle de service à l'intérieur des limites du terrain (48 %).

Tsitsipas s'est imposé sur le deuxième service de son rival, qui se retrouvait en finale pour une première fois depuis 2014, en enregistrant 16 points sur une possibilité de 28.

L'athlète de 20 ans n'a été victime d'aucun bris. Gulbis n'a pas su saisir son unique occasion durant la manche initiale. Tsitsipas a quant à lui été parfait à ce chapitre en deux tentatives.