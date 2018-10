Karolina Pliskova a renversé Wozniacki 6-2 et 6-4. La Tchèque n'a jamais été inquiétée dans cette rencontre qu'elle a bouclée en 1 h 32 min.

La Danoise a profité de 10 balles de bris, soit 4 durant la manche initiale et 6 dans la seconde, sans toutefois en convertir une seule.

J'ai fait un match solide, alors qu'elle était un peu nerveuse en début de rencontre. C'est toujours difficile de défendre un titre. Karolina Pliskova

Les deux joueuses se sont croisées à six occasions en 2017, mais aucune fois cette année avant les finales de la WTA. Elles avaient chacune remporté trois matchs.

Plus tôt dans la journée, l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 6) a mis un premier gain en banque après avoir battu la Tchèque Petra Kvitova (no 4) en deux manches identiques de 6-3.

Les difficultés de Kvitova au service ont miné ses chances d'amorcer le tournoi avec une victoire.

« La clé, ç'a été de rester forte mentalement tout le match parce qu'elle frappe fort et qu'il fallait réagir rapidement, a déclaré Svitolina après son triomphe. J'ai besoin d'un massage maintenant! »

Les joueuses qui concluront le tour préliminaire aux deux premiers rangs de chaque groupe avanceront en demi-finales.

L'Allemande Angelique Kerber (no 1), la Japonaise Naomi Osaka (no 3), l'Américaine Sloane Stephens (no 5) et la Néerlandaise Kiki Bertens (no 8) forment l'autre quatuor présent à Singapour.

La numéro un mondiale Simona Halep brille quant à elle par son absence. La Roumaine s'est blessée pendant un entraînement à la fin du mois de septembre et souffre d'une hernie discale.