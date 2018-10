Certes, la saison est jeune. Les deux équipes n’ont joué que six matchs. Mais peu d’observateurs auraient imaginé que les Sénateurs (3 victoires, 2 défaites, 1 en prolongation) et le Canadien (4-1-1) seraient aussi compétitifs.

« Tout le monde pensait que nous [le Canadien et les Sénateurs] n’allions pas avoir une bonne saison et on roule bien depuis le début de l’année, a noté le défenseur Thomas Chabot à l’entraînement matinal. Je pense que ça va être une belle soirée, ça va être un bon match.

« Quand tu gagnes et les choses vont bien, tu joues avec plus de confiance, plus de détermination, a poursuivi Chabot. Ce soir ça sera intéressant de se mesurer à une autre équipe qui va bien. »

Dans le camp montréalais, Matthew Peca prendra la place de Tomas Plekanec au centre du quatrième trio, entre Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw. Le reste de la formation est inchangé par rapport au match de jeudi soir contre les Blues.

Sept défenseurs pour Ottawa

Les Sénateurs joueront à sept défenseurs, comme ils l’ont fait souvent la saison dernière et au début de celle-ci. Boucher ne s’est pas fait prier pour expliquer sa philosophie, même s’il a « répondu souvent à cette question dans le passé ».

« Le jeu se joue d’une façon différente aujourd’hui. Il faut des défenseurs qui se déplacent rapidement, qui peuvent participer à la relance. On leur demande d’être engagés dans le jeu à la relance, comme quatrième homme, etc.

« En Europe, j’ai joué et j’ai été entraîneur là-bas. Ils utilisent quatre trios d’attaquants et quatre duos de défenseurs parce qu’il y a beaucoup de glace à couvrir et on est très demandant envers les défenseurs.

« J’aime beaucoup jouer avec sept arrières parce que ça donne à chacun un peu plus de marge de manœuvre, et ça nous permet d’insérer un spécialiste dans la formation, que ce soit un joueur qui est très bon en avantage numérique ou quelqu’un qui peut ajouter un élément de rudesse.

« En même temps, les attaquants aiment ça, parce que tout le monde joue un peu plus, et dans des situations différentes. Ça crée plus de possibilités. Parfois, c’est Duchene qui sautera sur la glace, parfois c’est Stone, etc. C’est comme créer de la profondeur, à un niveau superficiel. »