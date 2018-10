Si l'Argentin manque à l'appel mercredi contre l'Inter Milan en Ligue des champions et dimanche face au Real, cette durée d'indisponibilité laisse penser qu'il devrait être de retour à temps pour un autre choc, le 24 novembre, contre l'Atlético Madrid en Liga.

Passeur décisif pour Philippe Coutinho (2e) puis buteur samedi au Camp Nou (12e), le petit attaquant a vu son bras droit se tordre au moment d'amortir sa chute après un contact avec un adversaire à la 17e minute.

Resté longuement au sol en grimaçant de douleur, il a été soigné sur la touche pour pouvoir reprendre le jeu. Mais, visiblement en souffrance, il a fini par se résoudre à céder sa place au Français Ousmane Dembélé, entré à la 26e minute alors que le Barça menait 2-0.

Cette blessure est un sérieux contretemps pour le Barça qui aborde une semaine décisive face à l'Inter puis contre un Real Madrid en pleine crise de résultats.

« Il est clair que c'est une perte notable, a dit l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde en conférence de presse. Nous savons qui il est, nous savons ce qu'il nous apporte, nous savons ce que pense l'adversaire quand il est là [...] Nous nous préparons pour cela, mais évidemment que nous allons ressentir l'absence de Messi. Nous l'assumons, nous avons assez de ressources pour faire face. »

Avec cette blessure, le Barça et le Real devraient donc s'affronter dans un clasico sans Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, une première en 11 ans.

La fin d'une disette pour le Real

Le gardien Thibaut Courtois réagit après avoir donné un but sur tir de pénalité pendant un match de la Liga entre le Real Madrid et Levante, au stade Santiago Bernabeu. Photo : Associated Press/Paul White

Huit heures et une minute sans marquer pour le Real Madrid! Le club merengue a établi samedi contre Levante, dans une défaite de 2-1, la pire série d'inefficacité offensive de son histoire en restant 481 minutes sans le moindre but inscrit dans le temps réglementaire. Elle entre dans la légende noire de la « maison blanche », qui n'avait jusqu'alors jamais fait pire en 116 ans d'histoire.

Menée 2-0 au stade Santiago-Bernabeu, l'équipe de Julen Lopetegui a dû attendre la 72e minute de jeu pour arrêter le compteur avec la réduction du score de Marcelo.

La précédente plus longue pénurie de buts de l'histoire du club remontait à la saison 1984-1985 avec 464 minutes sans marquer dans le temps réglementaire, sans tenir compte du temps additionnel.

Selon le statisticien espagnol MisterChip, en prenant néanmoins en compte une prolongation de 30 minutes disputée à l'époque, également sans but, la série de 1984-1985 atteindrait 494 minutes et pourrait également être considérée comme la pire série de l'histoire du club.

La série de Lopetegui a commencé à courir à partir du but inscrit par Marco Asensio contre l'Espanyol Barcelone le 22 septembre en Liga (1-0). Ont suivi l'équivalent de cinq matchs officiels sans but contre Séville (0-3), l'Atlético Madrid (0-0), le CSKA Moscou (0-1), Alavés (0-1) et les 71 premières minutes contre Levante.