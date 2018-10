Les Eskimos ont quant à eux miné leurs chances d'accéder aux séries en ajoutant une 9e défaite à leur dossier en 17 rencontres.

Le quart-arrière Travis Lulay a mis du temps à démarrer la machine, récoltant que 37 verges en première demie, mais a aidé son équipe à combler le retard après la mi-temps. Il a conclu le match avec une récolte de 251 verges par la voie des airs et 4 passes de touché contre 2 interceptions.

Son homologue Mike Reilly a pour sa part complété 18 de ses 28 relais pour des gains aériens de 268 verges et 1 touché.

Le botteur Sean Whyte a donné les devants aux visiteurs au premier quart à la suite d'un placement de 47 verges. Reilly a ajouté un majeur grâce à une course d'une verge pour creuser l'écart à 12-0.

La réplique est venue de Chris Rainey lors du botté d'envoi qui a suivi. Il a rallié les 95 verges le séparant de la zone des buts.

Quelques instants plus tard, Lulay a repéré le receveur Bryan Burnham sur cinq verges pour permettre aux Lions de prendre les commandes 14-12.

Un touché du receveur Bryant Mitchell et un deuxième placement de Whyte, sur 14 verges, ont redonné une avance de 22-17 aux Eskimos avant la pause.

Lulay et Posey ont uni leurs efforts pour inscrire trois majeurs au troisième quart, dont un sur une réception de 65 verges.

Les Eskimos ont tenté le tout pour le tout au quatrième engagement. Aaron Grymes a notamment retourné une interception sur une distance de 57 verges pour un touché.

Ty Long a cependant scellé la victoire pour les Lions en inscrivant un second et décisif placement sur 40 verges avec 13 secondes à faire à la confrontation.

Les Stampeders de Calgary (12-3), les Roughriders de la Saskatchewan (10-6), le Rouge et Noir d'Ottawa (9-7) et les Tiger-Cats d'Hamilton (8-8) ont tous obtenu leur laissez-passer pour les éliminatoires, tandis que les Argonauts de Toronto (3-12) et les Alouettes de Montréal (3-12) ont été éliminés de la course.

Les Eskimos profiteront d'une semaine de congés avant de recevoir la visite des Blue Bombers de Winnipeg (9-7) le 3 novembre. Les Lions affronteront quant à eux les Roughriders à Regina samedi prochain.