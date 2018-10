L'équipe a annoncé la nouvelle vendredi. Tuch touchera un salaire moyen annuel de 4,75 millions $ entre les saisons 2019-2020 et 2025-2026.

Âgé de 22 ans, Tuch a récolté 15 buts et 22 aides en 78 matchs la saison dernière, sa première complète dans la LNH. Il a aussi participé à 20 rencontres lors de la marche des Golden Knights vers la finale de la Coupe Stanley, amassant six buts et quatre aides.

Les Golden Knights avaient acquis Tuch du Wild du Minnesota lors du repêchage d'expansion en 2017.

Originaire de Syracuse, dans l'État de New York, Tuch avait été sélectionné au premier tour, 18e au total, par le Wild lors du repêchage amateur de 2014.

Tuch n'a toujours pas joué cette saison en raison d'une blessure au bas du corps.