Pospisil a subi une défaite de 5-7 et 4-6 à son troisième match en Belgique. Monfils ne lui a d'ailleurs toujours pas cédé une seule manche en cinq duels.

Les deux joueurs ont récolté 10 as chacun durant la rencontre. Monfils, 6e tête de série, a commis une double faute, deux de moins que son adversaire.

Monfils a enregistré deux bris de service en huit occasions, tandis que Pospisil a été blanchi en deux tentatives à ce chapitre.

Le Britanno-Colombien avait signé des gains en deux manches contre son compatriote Milos Raonic (no 3) et l'Argentin Leonardo Mayer avant d'obtenir sa qualification pour les quarts de finale.

Les affrontements du carré d'as opposeront le Britannique Kyle Edmund (no 1) au Français Richard Gasquet (no 4) et l'Argentin Diego Schwartzman (no 2) à Monfils.

Autres résultats des quarts de finale :