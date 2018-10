Alors présidente du comité des athlètes de l’AMA, l’ancienne championne olympique de ski de fond avait affirmé avoir été « intimidée » par des cadres de l’organisation mondiale parce qu’elle s’opposait à la réhabilitation de l’Agence russe antidopage.

Selon nos sources, ces pratiques au sein de l’AMA seraient monnaie courante. Dans l’un de ses écrits, Michael Mrkonjic, de l’Institut des hautes études en administration publique de Lausanne, revient sur les origines de l’Agence mondiale et sur son fonctionnement quelque peu « bipolaire ». Il déclare notamment :

« En somme, l’échec du marché sportif a contraint les États à intervenir de manière plus incisive à des fins de régulation. De nature pragmatique et suivant la logique du compromis, la solution trouvée fut la création d’un organisme, l’Agence mondiale antidopage, intégrant acteurs publics (les États) et privés (le mouvement olympique), qui aurait notamment pour mission de promouvoir, coordonner, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes.

« La solution institutionnelle trouvée pour lutter contre le dopage relève donc d’un partenariat public-privé. Depuis de nombreuses années, le CIO se bat pour son autonomie, alors que les autorités publiques interviennent de plus en plus dans ce champ d'action. Mais il subsiste un doute lors de potentiels conflits d'intérêts lors d'attribution de voix pour un vote ou une décision allant à l'encontre de certains principes éthiques. »

Et c’est précisément là que le bât blesse. Les intérêts des États sont souvent aux antipodes de ceux du mouvement sportif et ce qui pourrait ressembler à une certaine ingérence de leur part déclenche souvent l’ire des instances sportives, CIO, fédérations internationales.

En clair, le monde sportif préférerait revenir aux temps anciens où on lavait son linge en famille. Dans le débat qui secoue le monde de l’antidopage, le CIO, en ménageant la chèvre et le chou, ne veut surtout pas perdre cette manne fantastique d’argent provenant de l’un de ses principaux bâilleurs de fond qu’est la Russie. C’est pour cela qu’il n’a pas voulu être trop sévère avec le pays de Poutine, quitte à entacher davantage sa crédibilité.

L’Agence mondiale antidopage, de son côté, a été créée pour être un gendarme planétaire et surtout indépendant de toute influence, mais force est de constater qu’elle n’a jamais réussi vraiment à faire plier ni les États ni le régime olympique.

De plus, elle a fait de l’opacité sa principale arme, une sorte de copier-coller du mouvement olympique. Dans ce contexte, comment ne pas croire les déclarations d’athlètes qui sentent de plus en plus qu’ils servent d’alibi pour une agence en perte de vitesse et de reconnaissance.

Il ne faudrait pas oublier les luttes continentales permanentes au sein de l’AMA. Les réformistes et les autres. Il y a surtout ceux qui dénoncent l’« eurocentrisme » du sport et qui voudraient bien reprendre les rênes. Une certaine coalition se serait formée depuis des années avec les États-Unis en tête, suivis du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et même de la Norvège.

Nos sources nous confirment que ces « réformistes » voudraient bien qu’un réel organisme indépendant du monde du sport soit mis sur pied. Il semble important de comprendre que les intérêts et les enjeux liés à la question du dopage touchent une large partie de la population (sportive ou non sportive) et qu’il est question ici de problèmes de santé publique.

Laisser ce problème entre les mains d’organisations opaques ne fera qu’empirer les choses, car l’intérêt ici n’est plus d’ordre mercantile ou géopolitique, mais bel et bien de l’avenir de notre jeunesse.