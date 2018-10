Leon Draisaitl a inscrit le but décisif en prolongation et les Oilers d'Edmonton ont eu raison des Bruins de Boston 3-2, jeudi soir, en Alberta. Connor McDavid a obtenu une passe sur le but vainqueur et sur celui de Ryan Nugent-Hopkins. Kailer Yamamoto, avec son premier but dans la LNH, a complété le pointage pour les Oilers. Cam Talbot a bloqué 27 rondelles. Seuls David Krejci et David Pastrnak ont trompé sa vigilance. Devant la cage des Bruins, Jaroslav Halak a effectué 19 arrêts.