Landeskog brisé l'égalité avec son troisième but alors qu'il ne restait que 3:22 à écouler.

Il a profité d'une remise de Mikko Rantanen à partir de l'arrière du filet pour compléter le troisième tour du chapeau de sa carrière. Il avait aussi touché la cible plus tôt en troisième période, créant l'égalité 3-3 en déviant un tir d'Ian Cole. Son premier but de la soirée, marqué en avantage numérique à mi-chemin en deuxième période, avait donné temporairement l'avance aux siens.

Philipp Grubauer a repoussé 27 tirs pour inscrire une première victoire cette saison.

Rantanen a marqué dans un filet désert avec 12 secondes à faire. Il a aussi récolté trois aides et il domine la LNH avec 11 aides depuis le début de la campagne.

Sven Andrighetto a également touché la cible pour l'Avalanche. Nathan MacKinnon a accumulé trois aides.

Taylor Hall a récolté un but et deux aides pour les Devils, qui ont encaissé une première défaite après quatre gains. Nico Hischier et Brian Boyle ont aussi marqué, tandis que Keith Kinkaid a effectué 29 arrêts.