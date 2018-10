Un texte d’Alexandre Gascon

C’était la première fois qu’on le voyait à l’entraînement, mais Tie Domi passe beaucoup de temps à Montréal depuis le début de la saison.

« On est vraiment proches. Il a été ici pratiquement à chaque match », a expliqué le rejeton Max après l’entraînement.

Mercredi soir, Tie a hésité avant d’accepter l’invitation pour le duel face aux Blues de St. Louis. L’ancien dur à cuire des Maple Leafs n’a pas regretté le court voyage depuis Toronto. Il a témoin du premier but en Bleu-Blanc-Rouge de son fils.

Max Domi a connu ses moments les plus pénibles l’an dernier depuis son arrivée dans la LNH.

Le jeune joueur de 23 ans produisait à un rythme de 0,64 point par rencontre à ses deux premières campagnes. Sa cadence a baissé à 0,54 en 2017-2018, incluant neuf buts seulement, dont quatre inscrits dans un filet désert.

Et est-il besoin de spécifier que, collectivement, ce n’était pas la panacée en Arizona non plus? Les Coyotes ont terminé au 24e, 28e et 29e rang de la LNH pendant le séjour de Domi.

« Il a appris assez vite que c’était une business. Il comprend maintenant, il est dans une vraie équipe et dans un vrai marché. C’est excitant de le voir apprendre tout ça et au même moment aborder les choses un jour à la fois. C’est un jeune positif et c’est bien de le voir sourire à nouveau », a raconté son père.

Comme un poisson dans l’eau

À Montréal, le numéro 13 du Canadien a connu un excellent départ. Il totalise déjà 5 points en 6 matchs et a relancé Jonathan Drouin au passage.

L’attention médiatique, la passion des amateurs, l’intensité de la ville derrière le Canadien lui sied à merveille jusqu’à présent.

« Ça fait sortir le meilleur de bien des gens, et si tu fais partie de ces gens-là, tu veux jouer dans un marché comme ici », a-t-il fait valoir.

« À Montréal, tu respires le hockey, a enchaîné le paternel. C’est ce que tu recherches comme joueur. Il vit son rêve en jouant dans un grand marché. C’est agréable de le voir et l’équipe gagne en plus. Je suis un père très fier. »

L’ancien des Knights de London était habitué à la victoire avant de débarquer dans le circuit Bettman.

Max Domi a remporté l’or au Championnat mondial de hockey junior dans une cohorte stupéfiante menée par Connor McDavid. Il a participé à la Coupe Memorial à chacune de ses trois premières saisons à London, sans jamais la soulever toutefois.

Selon Tie Domi, le jeune centre a eu de la difficulté à comprendre et accepter les rouages de la LNH lorsqu’il a fait le saut du junior au hockey professionnel.

« Quand tu as des joueurs sur l'équipe en Arizona comme (Chris) Pronger, (Pavel) Datsyuk et maintenant (Marian) Hossa pour atteindre le plancher salarial…Il ne comprenait pas ce genre de truc. C’était un enfant. »

Les Coyotes ont, effectivement, joué aux comptables du circuit pendant quelques années. Depuis juin 2015, ils ont soulagé plusieurs rivaux de lourds contrats; ceux de Pronger, Datsyuk et Hossa, mais également celui de Dave Bolland en 2016, qui avait forcé la LNH à se justifier.

Certains observateurs y voyaient une brèche dans la convention collective.

Pour un jeune joueur habitué de graviter autour de légendes comme Mats Sundin et Mario Lemieux, « c’était la norme », et de voir son père évoluer dans le plus imposant marché de la ligue, ces distractions l’embêtaient.

Max Domi souhaitait uniquement se concentrer sur le hockey et, pour l’instant, aussi étrange que ça puisse paraître, c’est le refuge que lui offre la métropole québécoise.

En rafale

Qu’a pensé Tie du geste de son fils à l’endroit d’Aaron Ekblad pendant le camp d’entraînement?

« C’est un sport émotif, vous le savez. Je souhaite parler de l’équipe. Max joue à Montréal, il a oublié cet incident. Je suis une personne positive et je regarde vers l’avenir. Je sais que les journalistes étaient critiques envers l’équipe l’an dernier, mais maintenant, vous pouvez être plus positifs. Quand l’équipe gagne, ça va mieux pour tout le monde. »

La première fois qu’il a chaussé des patins?

« C’était au Maple Leafs Garden. J’ai mis des centaines de rondelles autour de lui. J’ai des photos de ça des hauteurs du Garden. Il était seul et les gardiens étaient les seuls à le regarder et il était couché sur son ventre et lançait des rondelles dans le filet. Il avait un an, un an et demi ».

Pour ce qui est des nouvelles de l’équipe, Paul Byron, Tomas Plekanec et Tomas Tatar étaient absents de l’entraînement afin de profiter d’une journée de traitements.

Claude Julien a permis à ses hommes de s’amuser un brin en fin de séance. Il a avancé les filets aux lignes bleues pour une petite joute à trois contre trois en zone neutre.

« C’est quand même difficile pour les joueurs. C’est en espace restreint, il faut lancer le plus possible au filet, même pour les gardiens de but, la réaction doit être plus vite parce qu’il y a moins d’espace. »

Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw patinaient encore avec un chandail marron jeudi matin, mais les deux semblent sur le point de revenir au jeu. Il pourrait y avoir bientôt un 24e joueur à Montréal, soit un de trop. Le temps des « décisions difficiles » comme les qualifie Julien n’est peut-être pas terminé.