Après des victoires convaincantes aux premier et second tours, Bouchard a profité, cette fois, de l'abandon de l'Allemande Andrea Petkovic qui a jeté l'éponge après un peu plus d'une heure de jeu.

Petkovic, 67e au classement de la WTA, menait alors 6-4 et 0-4.

Bouchard, qui avait dû gagner ses deux matchs de qualifications pour accéder au tableau principal, a perdu son service d'entrée de jeu pour se retrouver rapidement avec un retard de 0-3. La Québécoise n'a cependant pas tardé à combler l'écart et, trois jeux plus tard, les deux joueuses étaient nez à nez.

Petkovic, 31 ans, s'est détachée avec deux autres bris en fin de manche (8e et 10e jeux).

La tendance s'est inversée à la manche suivante. Bouchard, 108e mondiale, a pris les commandes 2-0 avant que Petkovic ne fasse appel au soigneur en raison de douleurs à la cuisse gauche.

L'Allemande est revenue sur le court la cuisse bandée, mais ses déplacements limités l'ont contrainte à l'abandon deux jeux plus tard.

En demi-finales, Bouchard a rendez-vous avec une autre Allemande, Julia Görges, la favorite du tournoi. À leur seul duel, Bouchard a triomphé, mais c'était il y a belle lurette, en 2014, sur la terre battue de Roland-Garros, au second tour.

C'est seulement la deuxième fois cette saison que Bouchard atteint le carré d'as d'un tournoi. En juillet, sur l'ocre de Gstaad, elle avait subi le même sort que Petkovic aujourd'hui pour offrir la victoire à la Française Alizée Cornet. Il s'agissait alors de sa première demi-finale en 18 mois.