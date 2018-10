L’entraîneur-chef Joel Quenneville a confirmé en matinée que Crawford sera son partant contre les Coyotes de l’Arizona.

Le Montréalais de 33 ans a été tenu à l’écart en raison de symptômes persistants liés à une commotion cérébrale.

À sa dernière présence au New Jersey, ce fatidique soir du 23 décembre, il avait accordé trois buts aux Devils en moins d’une période de jeu. Souffrant de violents maux de tête, il avait été retiré de la rencontre.

Il avait entrepris sa saison 2017-2018 avec une excellente fiche de 16-9-2, une moyenne de buts accordés de 2,27 et un taux d'efficacité de ,929.

La décision de revenir au jeu appartenait totalement à Crawford.

« Je suis le seul qui sait vraiment comment je me sens. Et récemment, je me sens beaucoup mieux, au point où je me sens prêt à jouer », avait indiqué le gardien à l’issue de l’entraînement de mercredi.

Choix de 2e tour des Blackhawks (22e au total) en 2003, Crawford a inscrit son nom sur la coupe Stanley en 2013 et en 2015.

Il a aussi reçu le trophée Jennings remis au gardien ayant conservé la meilleure moyenne de buts accordés en 2013, aux côtés du défunt Ray Emery, et en 2015, à égalité avec Carey Price.

Invaincus en cinq matchs, les Blackhawks (3-0-2) semblent avoir déjà tourné la page sur une saison de misère. Même s'ils avaient connu un excellent départ, ils avaient fini au dernier rang de la Division centrale.