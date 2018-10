Le virage jeunesse est particulièrement frappant chez les femmes. Audrey Phaneuf, de Saint-Hyacinthe, Courtnay Sarault, de Moncton au Nouveau-Brunswick, les Montréalaises Alyson Charles et Camille De Serres-Rainville, Alison Desmarais, de Vanderhoof en Colombie-Briannique, et Claudia Gagnon, de Saguenay, vont prendre le flambeau des mains de la retraitée Marianne St-Gelais et de Valérie Maltais, qui a fait le saut en longue piste.

Cette certaine inexpérience des patineuses n’inquiète pas l’entraîneur Frédéric Blackburn.

Notre équipe féminine a perdu certains noms notables, mais nous sommes convaincus que les athlètes sélectionnés pour représenter le Canada cette année feront un travail remarquable. Frédéric Blackburn

Phaneuf, qui a remporté une médaille de bronze au 500 m à la Coupe du monde de Nagoya en 2015-2016, est la plus expérimentée du groupe. Kim Boutin, triple médaillée aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, ainsi que Jamie Macdonald occupent les dernières places.

Elles ne participeront pas aux deux premières Coupes du monde de la saison. Ces deux étapes ne font pas partie de leur programme d'entraînement et de compétition.

Continuité chez les hommes

En contrepartie, il y aura plus de visages familiers au sein de l'équipe masculine.

De retour au bercail après des passages en Allemagne, en Italie et en Chine, l'entraîneur Éric Bédard en sera à sa première saison de Coupe du monde au sein de l'équipe nationale.

Le vétéran Charles Hamelin, de Sainte-Julie, sera accompagné par Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, par Charle Cournoyer, de Boucherville, et par Pascal Dion, de Montréal, auxquels se grefferont Cédrik Blais, de Châteauguay, et Steven Dubois, de Lachenaie.

Hamelin, qui a pris part à ses quatrièmes Jeux olympiques l'hiver dernier et qui a été couronné champion du monde au classement général en 2018, enfilera les patins pour une 16e saison en Coupe du monde. Il cherchera à ajouter à son impressionnante récolte de 56 médailles.

Quant à Girard, nommé athlète masculin de l'année en courte piste par Patinage de vitesse Canada en 2018, il cherchera à surpasser sa récolte de six médailles sur le circuit la saison dernière.

De son côté, Blais prendra part à sa première Coupe du monde depuis la saison 2015-2016. Dubois, lui, a aidé le Canada à s'emparer de l'or au relais à Dordrecht, aux Pays-Bas, l'an dernier.

L'équipe canadienne entreprendra sa saison internationale à Calgary, du 2 au 4 novembre, avant de prendre part à la Coupe du monde de Salt Lake City, en Utah, du 9 au 11 novembre.