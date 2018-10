Le D.C. United (13-11-8) a remporté ses quatre dernières rencontres et n'a pas connu la défaite à ses huit derniers matchs. Il détient une avance de quatre points sur le Bleu-blanc-noir au sixième et dernier rang qui donne accès aux éliminatoires dans l'Association de l'Est. Les deux équipes doivent encore disputer deux matchs.

À la 18e minute, Rooney a parfaitement ajusté un coup franc enroulé d'une distance de 35 mètres. Le ballon a frôlé le poteau à la gauche du gardien Alexander Bono.

Son vis-à-vis Bill Hamid n'a accordé qu'un but, et il a signé trois blanchissages, à ses quatre dernières rencontres.

Le TFC (9-17-6), qui a été éliminé après s'être incliné devant les Whitecaps de Vancouver, le 6 octobre, a perdu trois de ses quatre derniers matchs.