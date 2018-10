La série va se poursuivre vendredi soir, au Miller Park.

Clayton Kershaw s'est bien relevé d'une contre-performance en brillant pendant sept manches.

Kershaw a retiré neuf frappeurs au bâton, n'accordant qu'un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré 13 frappeurs de suite à compter du dernier retrait de la troisième.

À sa sortie précédente, il a donné cinq points et six coups sûrs en trois manches et les Brewers ont gagné, 6-5.

Les Dodgers ont marqué tous leurs points de la cinquième à la septième, notamment avec quatre simples d'un point. Celui de Yasiel Puig a porté le score à 3-1, en sixième.

Austin Barnes, Max Muncy et Justin Turner ont aussi logé des balles en lieu sûr pour un point. Brian Dozier a ajouté un point sur un roulant au champ intérieur.

Le premier point des visiteurs est venu d'un double de Lorenzo Cain en troisième. Curtis Granderson a aussi cogné un double d'un point en neuvième.

Christian Yelich, voltigeur étoile des Brewers, qui est passé près de la triple couronne, cette saison, a connu une soirée de 0 en 4. Son rendement dans cette série est 3 en 20, sans point produit.

Le partant des Brewers Brandon Woodruff a accordé trois points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a disposé de huit frappeurs sur des prises.