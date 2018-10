Les Indians de Cleveland avaient porté plainte auprès des ligues majeures après le troisième match de leur série de divisions face aux Astros. Ils y avaient aperçu un employé du club texan en train de prendre des photos ou tourner des vidéos de l'abri des Indians à l'aide d'un téléphone portable.

Selon ce que deux personnes au fait de la situation ont affirmé à l'Associated Press, le club texan a tenté d'envoyer une deuxième personne près de l'abri des Indians après que le premier eut été expulsé. Cette deuxième personne a voulu se placer dans l'enclos réservé aux photographes, mais a été interdite d'accès.

Le même employé, qui avait reçu une accréditation pour la rencontre du 8 octobre, à Cleveland, a été expulsé alors qu'il se trouvait près de l'abri des Red Sox de Boston et qu'il prenait des photos de celui-ci dans le premier match de la série de championnat, samedi.

Plus tôt cette année, des joueurs des A's d'Oakland avaient réclamé une enquête, car ils croyaient que les Astros relayaient les signaux à leurs frappeurs pendant le match.

Du côté des Red Sox, les adversaires actuels des Astros, on ne s’en fait pas trop.

Le gérant Alex Cora, qui était avec les Astros comme adjoint au gérant l’an dernier, dit que son équipe peut s’ajuster quand on croit que l’adversaire vole ses signaux.

« On ne se laisse pas entraîner dans la paranoïa des signaux volés. On tente de ralentir le jeu et si on pense qu’il se passe quelque chose, on change les signaux. »

Ce ne serait pas la première fois qu’une équipe tente de voler des signaux à ses adversaires. Ça existe depuis une éternité. Les progrès technologiques permettent cependant d’obtenir des images plus nettes que jamais auparavant et de les transmettre instantanément.