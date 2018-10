Un texte de Jean-François Chabot

« C’est une bonne nouvelle pour moi que d’accéder directement au tableau principal. Nous étions en pourparlers avec eux, même avant ma victoire à Tachkent. J’étais sur leur liste et ils ont confirmé ma place plus tôt ce matin », a indiqué mercredi Auger-Aliassime, joint au téléphone par Radio-Canada Sports à Anvers.

Il se trouve toujours en Belgique après son abandon en début de semaine en raison d’une ampoule à un pied.

Le jeune homme de 18 ans s’est montré rassurant face à l’état de la blessure qui a mis un terme à sa séquence de neuf victoires de suite.

Ça va beaucoup mieux. J’avais juste besoin d’un peu de repos. L’inflammation a beaucoup diminué. J’ai pu me faire traiter par les physiothérapeutes présents au tournoi. Ils sont convaincus que je peux reprendre l’entraînement d’ici à demain en vue d’être prêt pour le tournoi de la semaine prochaine. Félix Auger-Aliassime

Le Montréalais de 18 ans surveille aussi de près le classement mondial en prévision du Masters de Paris.

« Je n’ai pas accès aux qualifications en vertu de mon classement actuel, dit-il. J’attends de voir comment la liste va évoluer au cours de la prochaine semaine, voir aussi s’il y a des joueurs qui se désistent. J’aurai peut-être l’occasion de jouer à Paris, sinon je finirai l’année avec un dernier Challenger en France. »

Félix Auger-Aliassime Photo : La Presse canadienne/PC

Objectif atteignable

Auger-Aliassime a amorcé sa saison 2018 avec le but de finir l'année parmi les 100 premiers à l'ATP. Ses succès et sa récente victoire au Challenger de Tachkent l’ont sensiblement rapproché de sa cible. Il est 109e.

« Ç’a été une belle progression. On n’a pas sauté d’étapes. Une blessure m’a empêché de commencer l’année en Australie. Après un début de saison difficile, je dirais que depuis la mi-saison, mon niveau n’a fait qu’augmenter », a-t-il reconnu.

« Je me sens beaucoup plus à l'aise durant les matchs. Je ne suis pas surpris des résultats qui viennent. Être 109e au monde à trois semaines de la fin de l’année, c’est évidemment encourageant. Il faut encore gagner quelques matchs. Il ne faut pas s’arrêter maintenant. Je pense qu'il y a encore un effort à faire pour atteindre mon objectif », a renchéri celui qui est à présent le quatrième Canadien au classement mondial derrière Milos Raonic (20e), Denis Shapovalov (30e) et Vasek Pospisil (79e).

Une place parmi les 100 meilleurs joueurs du monde lui ouvrirait la porte toute grande pour le tableau principal des Internationaux d’Australie, premier tournoi du grand chelem de la saison.

Étant donné qu’il avait raté ce rendez-vous en 2018, l’avantage serait double avec les points qu’il engrangerait grâce à sa seule présence à Melbourne.

Milan en prime?

En attendant, Félix Auger-Aliassime n’a pas encore fait une croix sur une présence au tournoi ATP Next Gen, qui regroupera les huit vedettes montantes du tennis masculin à Milan, en Italie, du 6 au 10 novembre.

« C’est jouable, mais ça ne dépend pas juste de moi, souligne-t-il. Ça dépend aussi des résultats des autres. Il y a beaucoup de bons joueurs en lice. Je ne dirais pas que c’est mon objectif numéro un. Je veux d’abord entrer dans les 100. Je veux continuer à jouer un bon niveau pour les derniers tournois de l’année. Une qualification pour la Next Gen serait une conséquence de mes bons résultats. Si j’y suis, ça me fera plaisir de jouer, évidemment. »

Jusqu’à présent, l’Allemand Alexander Zverev, le Grec Stefanos Tsitsipas, le Canadien Denis Shapovalov, l’Australien Alex De Minaur et l’Américain Frances Tiafoe sont déjà qualifiés pour Milan.

Par contre, Zverev optera plutôt pour la finale du Masters à Londres, du 11 au 18 novembre. L’Allemand a là aussi son billet en poche, tout comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer et Juan Martin del Potro.

Ainsi, à l’heure actuelle, 131 points séparent Auger-Aliassime de la dernière place disponible pour Milan, actuellement occupée par le Russe Andrey Rublev, 78e à l’ATP.

Le Québécois a jusqu’au 29 octobre pour monter à bord de ce train de l'élite.