Ce que font les joueurs du Canadien avec leur temps de jeu, l'apport des défenseurs Victor Mete et Noah Juulsen, le rendement de l'avantage numérique, Joël Bouchard et le changement de culture souhaité par le CH sont abordés par Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal dans le troisième épisode de Tellement hockey, un balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.