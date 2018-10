Un texte de Jean St-Onge

Après les départs de Tyrell Sutton, de Patrick Lavoie et de Philip Blake, les Alouettes n’ont plus que quatre joueurs qui étaient de la formation partante en attaque le 16 juin: Kristian Matte, B.J. Cunningham, Ernest Jackson et Eugene Lewis.

En théorie, Drew Willy fait encore partie de la formation. Il est sur la liste des blessés depuis la fin juillet et il y a de bonnes chances qu’on ne le revoit plus dans l’uniforme montréalais.

En plus de complètement changer le personnel de l’attaque montréalaise, le directeur général Kavis Reed l’a considérablement rajeunie.

Au poste de quart, Johnny Manziel et Antonio Pipkin ont respectivement 25 et 23 ans.

Le « vieux » Tyrell Sutton, 31 ans, a été remplacé par William Stanback, un jeune homme de 24 ans.

Quand on a lancé la saison à Vancouver, quatre joueurs de ligne offensive sur cinq avaient plus de 30 ans. La proportion est maintenant complètement renversée. Il ne reste qu’un joueur de plus de 30 ans et il est le seul à avoir disputé tous les matchs: Kristian Matte.

« L’important c’est comment tu te sens. Je me sens comme un jeune homme de 26, 27 ans. Moi, je ne me sens jamais vieux. Mais, quand on regarde la formation et qu’on voit des gars nés dans les années 1995, 996, on se dit ,oh boy, ça fait un bout de temps qu’on est là… »

Samedi à Toronto, Matte, qui vient d’avoir 33 ans, aura au moins sept ans de plus que ses quatre collègues sur la ligne, à moins que son vieux comparse Luc Brodeur-Jourdain, 35 ans, ne revienne au poste de centre.

LBJ a raté les deux premiers entraînements de la semaine en raison d’une blessure au pied, subie à son premier départ cette saison.

En l’absence du vétéran joueur de centre, Matte a repris sa place et le jeune Zach Annen s’est entraîné comme garde à gauche. Ce serait un premier départ pour le jeune Ontarien.

Matte estime que le choix de 5e ronde des Alouettes en 2017, saura se tirer d’affaire.

« C’est un gars qui travaille fort et qui peut jouer à plusieurs positions. On a hâte de voir comment il va jouer. »

Un bémol au virage jeunesse

Si les Alouettes semblent avoir pris le virage jeunesse pour de bon, il faut souligner que l'équipe n’a pas négocié la courbe à pleine vitesse.

Lors du premier match de la saison, elle avait 11 partants de plus de 30 ans.

Elle en a laissé partir sept, mais en a ajouté quatre en cours de route.

John Bowman n’a pas amorcé la saison parce qu’il était blessé et Chip Cox a rejoint l’équipe à la fin du camp.

Les Alouettes ont ensuite fait l’acquisition de T.J. Heath et d'Adarius Bowman à la fin du mois de juillet, quand ils croyaient encore à leurs chances d’accéder aux matchs éliminatoires.

Parlez-en en bien…

Extrait du Washington Post 14 octobre 2018 Photo : Courtoisie: Washington Post/Keith Knight

On ne sait pas si c’est la présence de Johnny Manziel avec les Alouettes qui a attiré les réflecteurs sur les déboires de l’équipe montréalaise, mais les moineaux se sont retrouvés dans la bande dessinée du Washington Post dimanche.

Le bédéiste Keith Knight a pris en toile de fond, la querelle entre Donald Trump et la NFL.

Il fait dire à un représentant de la Maison-Blanche qu’en raison du désintéressement des Américains envers le football, on forcera maintenant les jeunes hommes à s’enrôler pour jouer dans la NFL.

Ceux qui refuseront seront mis à l’amende et envoyés en prison.

Ceux qui éviteront la conscription en fuyant au Canada seront forcés de jouer pour les Alouettes de Montréal, ce qui serait, selon le bédéiste, encore pire que se retrouver à Buffalo.