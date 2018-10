La réflexion a été longue, mais une fois sa décision prise, Ballou n’avait plus de doutes sur ce qu’il souhaitait accomplir avec l’équipe nationale.



« Je veux tout gagner. Tout gagner. Chaque match amical, chaque match de compétition, je veux tout gagner. C’est ça mon objectif », a-t-il confié à quelques heures de son premier match chez les seniors avec le Canada.

Le cœur de l’attaquant de 19 ans, anciennement avec l’Impact de Montréal, balançait entre la Côte d’Ivoire, où il est né, et le Canada, qui l’a vu grandir. À la fin septembre, après de longs mois de réflexion, il a fait connaître son allégeance sur les réseaux sociaux, ce que n’ont pas manqué de célébrer les partisans de l’équipe canadienne, mais aussi Soccer Canada, qui ajoute un jeune talent à une formation qui monte en puissance.