Après avoir connu leur meilleure saison depuis l’entrée de la franchise dans la NBA avec une fiche de 59-23 et le 1er rang dans l’Est, il semblait impossible que les Raptors s’écroulent une fois de plus en séries devant les Cavaliers, qui n’avaient rien d’une puissance hormis la présence d’un certain natif de l’Ohio.

L’impossible a duré quatre matchs pitoyables pour l’organisation torontoise.

Dwane Casey, plus tard élu entraîneur de l’année, a été congédié après sept ans à la barre de l’équipe et remplacé par son assistant, Nick Nurse qui, à 51 ans, est la plus vieille recrue à ce poste en 4 ans. Casey, dont la faiblesse dans les ajustements en cours de match a été régulièrement exposée en éliminatoires, était toutefois un brillant meneur d’hommes, qui avait opéré un changement profond de la culture organisationnelle. À Toronto, il est désormais possible de rêver aux plus grands honneurs grâce à lui. Nurse promet quant à lui de révolutionner, dans les petits détails plutôt que les grands, le style de jeu des Raptors. Nous y reviendrons.

Masai Ujiri ne s’est pas arrêté là dans son autopsie de la défaite contre les Cavaliers. Il a réalisé le pari le plus audacieux de sa présidence en sacrifiant le joueur le plus apprécié de l’histoire de la franchise, DeMar DeRozan, qui souhaitait terminer sa carrière à Toronto, et l’espoir Jakob Poeltl pour acquérir un joueur en fin de contrat dont l’entourage avait fait régulièrement couler dans les médias qu’il n’était intéressé à jouer qu'à proximité des plages du sud de la Californie.

Masai Ujiri Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Mercredi, Kawhi Leonard deviendra le joueur le plus talentueux à endosser au zénith de sa carrière un maillot avec un dinosaure, n’en déplaise à Vince Carter, Tracy McGrady, Chris Bosh, et surtout, Hakeem Olajuwon, qui n’était plus que l’ombre de lui-même quand il a joué sa seule saison dans le maillot torontois.

Le seul joueur actif de la NBA qui, à son apogée, pouvait avoir le même impact des deux côtés du ballon que Leonard est un certain LeBron James. Sauf que le nouveau Laker a fortement réduit son implication défensive dans les dernières années, alors que « The Klaw » (la Griffe, qui est aussi par pure coïncidence le logo actuel des Raptors) engouffre encore régulièrement de ses mains immenses les aspirations des meilleurs joueurs adverses.

Joueur défensif d’exception, considéré par d’aucuns comme le meilleur à un contre un de l’histoire de la NBA, Leonard a amélioré sa production offensive à chacune de ses six premières saisons dans la ligue, jusqu’à inscrire en moyenne 25,5 points par match en 2016-2017. Statistiquement, son efficacité offensive il y a deux ans était essentiellement la même que celle de Kevin Durant, James Harden et LeBron James, au sommet de la NBA.

C’était il y a deux ans.

L’année dernière, une tendinopathie à la cuisse droite et une dispute entre son clan et celui des Spurs sur la manière de la traiter a précipité la fin de sa relation professionnelle avec l’organisation texane, et l’a limité à 9 matchs. Depuis le début du camp, Leonard se dit et apparaît en pleine forme physique. Défensivement, il est toujours aussi monstrueux, mais son jeu offensif a perdu d’un peu de sa qualité, conséquence d’une année perdue. Il devrait retrouver toute sa finesse et son efficacité au courant de l’année, mais le conditionnel s'applique ici.

Il n’y a toutefois aucune urgence pour Leonard et les Raptors. La saison qui s’amorce n’est qu’une grande répétition de 82 matchs pour l’élite de la NBA.

Le plan Nurse

Les Raptors avaient terminé la dernière saison au 2e rang pour l’efficacité offensive et au 5e rang pour l’efficacité défensive. La marge de progression est statistiquement faible, et c’est plutôt au chapitre du rythme de jeu et de l’agressivité défensive que l’on devrait constater les plus grands changements sous Nick Nurse.

Avant de se joindre à l’organisation des Raptors et de devenir l’adjoint principal de Dwane Casey, Nurse a été l’entraîneur des Vipers de Rio Grande Valley, l'équipe de développement des Rockets de Houston. Nurse avait le mandat, donné par le gourou des statistiques avancées et DG Daryl Morey, de repousser les limites de ce qu’il était possible de réaliser sur un court de basketball. Les Vipers ont remporté le championnat de la D-League et nombre de leurs innovations ont été intégrées, du moins en partie, par les meilleures formations de la NBA.

Nick Nurse, entraîneur-chef des Raptors Photo : Associated Press/Scott Threlkeld

Sans aller aussi loin à Toronto, Nurse demande déjà à ses joueurs de prendre des trois points plus tôt dans le cadran et d’augmenter le nombre de possessions offensives en tentant d’arracher plus souvent le ballon à l'adversaire. À cet égard, l’absence de DeRozan facilite grandement ces changements dans le style de jeu torontois, nécessaires pour enfin espérer toucher à quelque chose de plus grand.

Autre point de divergence philosophique entre Casey et Nurse, le nouvel entraîneur des Raptors promet une plus grande flexibilité dans ses choix de formation partante afin de s’ajuster de duel en duel à l’adversaire, plutôt que d’y aller avec les cinq mêmes joueurs au début des premier et troisième quarts. La même fluidité en cours de match devrait être observée. Souvent, le basketball est associé au jazz et Nurse, qui a fortement réduit le livre de jeux des Raptors, semble adhérer davantage à cette école de pensée que son prédécesseur.

En saison, Nick Nurse devra également contrôler les minutes de jeu des vétérans Kyle Lowry, Serge Ibaka et Danny Green, tout en gardant un oeil avisé sur la cuisse droite de Leonard. Puisqu’au-delà de la capacité de Leonard à rester en santé, le point d’interrogation le plus important de la saison à venir est d’ailleurs la vitesse de la régression d’Ibaka et de Lowry, les deux plus hauts salariés de l’équipe.

Le premier a 29 ans, mais le centre/ailier fort congolais a perdu de son athlétisme dans les dernières années, comme s’il était depuis un moment de l’autre côté de la trentaine, sans que ce soit compensé par de meilleures prises de décision sur le jeu… Pascal Siakam pourrait le dépasser dans la hiérarchie de l’équipe avant la fin de la saison.

À 32 bougies, les meilleures années de Lowry sont aussi derrière lui. Le meneur de jeu a vu son nombre de lancers francs par match fondre de moitié, signe que le bulldog américain n’est plus capable de la même agressivité pour attirer les fautes. Reste que son intelligence et sa qualité au-delà de la ligne de trois points demeurent, mais le sixième homme Fred VanVleet devrait continuer de grappiller quelques minutes à Lowry comme meneur tout en continuant de terminer les matchs à ses côtés.

Kyle Lowry et Serge Ibaka Photo : The Canadian Press/Chris Young

Acquis en même temps que Leonard des Spurs, Danny Green permettra aux Raptors d’augmenter leur volume de trois points tout en offrant à Nurse un défenseur de grande qualité sur les ailes aux côtés de Leonard et OG Anunoby, qui à sa première année a d’ailleurs montré les mêmes qualités défensives à un contre un qu’un jeune Kawhi. D’ailleurs, une unité de cinq complété par Siakam et Lowry pourrait bien montrer les statistiques défensives les plus dévastatrices de la NBA cette saison, et tutoyer l’effroi que provoquent les meilleurs cinq défensifs des Warriors et des Celtics.

Le mirage des 60 victoires et l’avenir de Leonard

Dans une association qui demeure en retrait face à la profondeur de l’Ouest, les Raptors disputeront une fois de plus les honneurs du 1er rang de l’Est aux Celtics de Boston, la crème de l’Association, et aux 76ers de Philadelphie, prêts à exploser. Les Bucks de Milwaukee et les Pacers de l’Indiana devraient se battre pour le 4e rang et la chance de jouer les trouble-fêtes dans le deuxième tour éliminatoire. Après quatre finales de suite, les Cavaliers sans LeBron James devront quant à eux espérer un miracle pour gagner plus de la moitié de leurs matchs.

Battre le total de 59 victoires de l’année dernière sera toutefois ardu pour les Raptors, surtout qu’ils avaient montré une fiche impressionnante de 35-2 contre les équipes ayant terminé la saison sous la barre de ,500, une performance qui s’explique particulièrement par la tenue exceptionnelle de leurs réservistes (le « bench mob » torontois) qui pilaient systématiquement sur la gorge des équipes dépourvues d’une même profondeur.

En séries, comme l’hécatombe contre les Cavaliers l’a démontré, l’importance des réservistes est fortement réduite au fur et à mesure que les partants voient leurs minutes de jeu tendre vers le maximum de 48.

Conséquemment, un meilleur baromètre du potentiel réel des Raptors avant les prochaines séries sera leur fiche contre les équipes gagnantes, fixée à 24-21 en 2017-2018. L’an dernier, seuls les Warriors (30-19) et les Rockets de Houston (37-12), sans contredit les deux meilleures équipes de la NBA, avaient gagné au moins dix matchs de plus qu’ils en avaient perdus contre les équipes ayant une fiche positive, celles qui seront des éliminatoires. Être une équipe d’élite, c’est battre régulièrement les bonnes équipes.

Mais même une autre saison de plus ou moins 60 victoires ne permettra pas aux Raptors de convaincre Kawhi Leonard d’accepter le contrat maximal que seul Toronto peut lui offrir : 5 ans, 190 millions de dollars. (Les 29 autres équipes ne pourront lui donner « que » 4 ans et 141 M$.)

L’avenir de Leonard à Toronto se décidera pendant les éliminatoires.

Atteindre la finale de l’Est semble un minimum pour arracher Leonard aux sirènes californiennes que sont les Clippers et les Lakers de Los Angeles, mais ce pourrait bien être insuffisant.

Accéder à la finale de la NBA donnerait à Masai Ujiri un argument qui pourrait s’avérer décisif : l’espoir d’un championnat dès la saison suivante pour le joueur le plus utile de la finale 2014, plutôt qu’un nouveau départ dans l’Ouest.

Et puis, si les Raptors décrochaient le titre, Leonard pourrait tout de même quitter Toronto... mais jamais le meneur d’une équipe championne n’a tourné le dos l’été suivant à son organisation. Reste que la NBA nous a appris dans les dernières années qu’il fallait s’attendre à tout.

Aller jusqu’à qualifier les Raptors de prétendant au titre peut paraître naïf en raison de l’apparence d’inévitabilité d’un quatrième championnat en cinq ans pour les Warriors de Golden State. Mais dans la NBA, tout est possible, comme le criait Kevin Garnett après avoir soulevé le trophée Larry O’Brien en 2008. Ces mêmes Warriors il y a trois ans, après une saison record de 73 victoires, s’étaient inclinés en finale. L’an dernier, le dos au mur contre les Rockets dans les matchs 6 et 7, ils perdaient chaque fois après une demie. Une blessure à Stephen Curry (comme en 2015) ou Kevin Durant et l’équilibre entre les aspirants au titre seraient rétablis.

Cette saison, oui, tout est possible pour les Raptors.

Tout gagner.

Tout perdre.