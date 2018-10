L’Argentin de 33 ans a inscrit 14 buts et 13 passes décisives en 30 matchs cette saison. Le Québécois de 23 ans compte 3 passes décisives en 32 matchs à sa deuxième campagne avec le Bleu-blanc-noir.

Trente-neuf autres joueurs sont admissibles au Landon-Donovan, dont Josef Martinez (Atlanta United), Zlatan Ibrahimovic (Galaxy de Los Angeles) et Bradley Wright-Phillips (Red Bulls de New York), meilleurs buteurs de la MLS avec respectivement 30, 21 et 20 réussites.

Rod Fanni et Daniel Lovitz sont les candidats de l’Impact au titre de défenseur de l’année, Evan Bush comme gardien, l'attaquant uruguayen Alejandro Silva et le défenseur français Bacary Sagna comme nouveau venu par excellence, le milieu Ken Krolicki à titre de recrue, puis Rémi Garde comme entraîneur.

Les joueurs, les journalistes et le personnel technique seront appelés à voter dans chaque catégorie. Ils devront aussi soumettre leurs choix pour le onze par excellence, auquel seront admissibles tous les joueurs qui ont participé à au moins un match cette saison.

Le scrutin a débuté le 15 octobre et les finalistes aux honneurs individuels seront dévoilés le 31 octobre.