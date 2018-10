Un texte d’Alexandre Gascon

Quelle relation entretenait-il avec le pilote des Red Wings de Détroit?

« Je ne sais pas…je n’ai pas vraiment de commentaire là-dessus », a laissé tomber le défenseur du Canadien après l’entraînement matinal, lundi, à quelques heures d'un premier match contre son ancienne équipe.

Pendant ses cinq années dans le hockey professionnel, Ouellet a connu principalement un entraîneur, Blashill, qui l’a d’abord dirigé avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine.

Les deux sont passés dans le circuit Bettman à temps plein à peu près au même moment et la relation s’est envenimée, sans que le Québécois ne l’avoue ouvertement.

Il évoquait alors le manque de communication et une « incompréhension » à son passage au Centre Bell en mars dernier dans les couleurs des ailes rouges pour justifier les nombreuses occasions où Blashill l’a laissé dans les estrades. Trente-sept fois, l’an dernier seulement.

Blashill lui renvoyait la politesse en critiquant son coup de patin et en laissant sous-entendre qu’il était peut-être un peu trop vieux pour s’améliorer.

Bref, la proverbiale confiance, si utile aux performances d’un joueur à ce niveau, nous rappelle-t-on régulièrement, faisait défaut.

Ça fait longtemps maintenant qu’il a tiré un trait sur le passé. Il ne tenait pas à s'épancher sur ce sujet à quelques heures d'affronter l'équipe qui l'a sélectionné au 48e rang du repêchage en 2011.

« Quand j’ai signé à Montréal, j’ai tourné la page assez vite », a spécifié le jeune homme de 25 ans qui a quand même encaissé un dur coup lorsque les Wings ont racheté la dernière année de son contrat.

Depuis le camp qu’il répète vouloir leur prouver qu’ils ont eu tort.

J’essaie de ne pas trop penser à ça, je pense à l’équipe ici, à gagner des matchs. Je pense avoir réussi à le faire depuis le début. Xavier Ouellet

Avec les blessures à Mike Green, à Trevor Daley, à Jonathan Ericsson et à Dany Dekeyser, Détroit compte sur quatre arrières recrues dans sa formation. Ouellet aura certainement rendu de fiers services à cette formation.

Une tape dans le dos

À l’inverse de ce qu’il a vécu ces dernières saisons, Ouellet bénéficie de la confiance de son entraîneur à Montréal.

Il avait beaucoup de ménage à faire devant lui pour espérer grimper parmi les six premiers défenseurs. Au passage, il aura écarté le vétéran Karl Alzner qui jouit pourtant d'un contrat en béton. Et qui sait s'il ne serait pas aussi de la formation même si David Schlemko était en pleine forme.

Son temps de jeu a augmenté à chacune des quatre rencontres avec un sommet de 18 min 16 s samedi soir contre les puissants Penguins, en n’obtenant pratiquement pas d’occasion dans les unités spéciales.

En troisième période, lorsque le sort du match était en jeu, Claude Julien l'a envoyé dans la mêlée avec la même régularité.

« Une chose avec Xavier, il compétitionne très fort tous les matchs. On voit de temps en temps des erreurs ici et là comme tout le monde. Mais son éthique de travail, c’est ce qui lui donne la chance de jouer dans la Ligue nationale. C’est un atout que plusieurs joueurs n’ont pas à tous les matchs. Lui l’a. Il nous le donne et on en a besoin », a expliqué Claude Julien.

Un compliment qui « fait du bien », a-t-il admis.

« Chaque jour, je dois me présenter que ce soit une pratique ou un match, peu importe. C’est la mentalité que je veux apporter. Il reste beaucoup de hockey cette saison », a conclu Ouellet.