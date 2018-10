Un texte de Félix St-Aubin

Un peu plus de deux mois après son retentissant triomphe contre Kovalev, qui s'est retrouvé au tapis trois fois plutôt qu'une lors du septième round le 4 août à Atlantic City, Alvarez récolte le fruit des efforts déployés depuis plusieurs années.

Toutes les années de travail, toute ma carrière, tous les sacrifices, cette ceinture représente tout [...] C'est l'effort, le travail, la patience, la discipline, la constance. Le boxeur Eleider Alvarez

Le boxeur colombien de 34 ans a reçu sa ceinture commémorative des mains de Gerry Bolen, un représentant de la WBO, synonyme du plus grand accomplissement de sa carrière à ce jour.

Yvon Michel a expliqué que Sergey Kovalev avait récemment exercé l'option pour qu'un combat revanche entre les deux pugilistes ait lieu prochainement. Des pourparlers sont en cours concernant les droits de diffusion à la télévision canadienne.

« C'est sûr que le combat va avoir lieu, ce sera le 2 février, et à 95 % certain au Texas, a-t-il confié. Une conférence de presse se déroulera aux États-Unis le 8 décembre [...] L'entente est complexe un peu parce que Top Rank et ESPN voudraient faire une entente à long terme avec Alvarez. »

Si Kovalev a en tête de prouver que sa défaite subie au New Jersey n'est qu'« un accident de parcours », comme il l'avait déclaré, Alvarez désire de son côté démontrer que sa victoire n'avait rien à voir avec la chance.

Eleider Alvarez après sa victoire contre Sergey Kovalev Photo : Associated Press/Mel Evans

Il s'agira d'un élément de motivation pour sa première défense de titre, qui n'est pas obligatoire, a par ailleurs indiqué Michel.

Alvarez estime que les propos de Kovalev sont ni plus ni moins qu'« un grand manque de respect » à son égard.

Le champion du monde des mi-lourds de la WBO et son entraîneur Marc Ramsay ont de concert promis que le principal intéressé sera encore mieux préparé lorsqu'il renouera avec le ring cet hiver.

Alvarez a eu la meilleure préparation de sa carrière pour son combat face à Kovalev, mais ça ne veut pas dire qu'il a atteint sa capacité maximale. Il reste encore de la place [pour progresser] et je vais m'assurer qu'on atteigne un niveau supérieur. L'entraîneur Marc Ramsay

Alvarez ne s'en cache pas, il aimerait ardemment que l'illustre carrière de son adversaire s'arrête après qu'ils aient de nouveau croisé les gants.

Le Québec dans la ligne de mire

Un retour en sol québécois au terme du second choc avec le pugiliste russe est fort plausible, selon Yvon Michel.

« Peu importe avec qui on s'entendra dans les discussions, le prochain combat d'Eleider, après Kovalev, aura lieu au Québec. Tout le monde est d'accord là-dessus quand on en parle », a-t-il assuré.

Alvarez s'est battu à l'extérieur des frontières canadiennes à trois reprises seulement depuis ses débuts chez les professionnels. Ses 21 autres confrontations se sont déroulées au Centre Bell (14), au Casino de Montréal (4) et au Centre Vidéotron (3).