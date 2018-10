« Je n’avais jamais rêvé à ce moment. C’est ce qui le rend si spécial », a confié un Plekanec souriant en mêlée de presse, à quelques heures du match.

« Merci », a-t-il répondu à la blague à un journaliste qui lui rappelait qu'à 35 ans il avait plus de hockey derrière lui que devant.

Il a disputé son premier match dans la LNH le 31 décembre 2003. Il portait déjà le chandail à col roulé, a-t-il tenu à préciser à des journalistes curieux sur l'origine de ses habitudes vestimentaires.

Claude Julien en était alors à sa première expérience derrière le banc du CH. Il l'avait au préalable dirigé dans la Ligue américaine. L'entraîneur-chef se sent privilégié d'avoir cette connexion avec le vétéran tchèque.

« Je l’ai eu la première fois qu’il est arrivé au Canada. Je l’ai à son 1000e (match). Je suis content de faire partie de sa célébration, a dit Julien. C’est tout un exploit pour un joueur. »

À 35 ans et avec bientôt 1000 matchs derrière la cravate, qu'apporte Tomas Plekanec à l'équipe? L'entraîneur s'est lancé dans une longue énumération pour faire l'éloge de son joueur.

C'est un bon professionnel, il s’entraîne bien. C'est un bon exemple. Il a beaucoup d’expérience à partager avec une jeune équipe. Il est bon sur les mises en jeu. Il est respecté par les joueurs, les entraîneurs et l'état-major. Claude Julien à propos de Tomas Plekanec

Plekanec, lui, a fait l'éloge des personnes de l'ombre qui l'ont aidé à atteindre ce plateau, comme des physiothérapeutes, et des coéquipiers qui l'ont tiré vers le haut, même quand la forme y était moins.

« Je veux juste aider l'équipe. Je me concentre sur ce qui est devant moi. Je me sens bien et je continuerai à jouer tant que je me sens ainsi », a-t-il simplement lancé quand on lui a demandé comment il envisageait la suite de sa carrière.

Encore Niemi

Antti Niemi obtiendra un deuxième départ de suite devant le filet du Tricolore. Avec l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite, le Finlandais de 35 ans a effectué les exercices réservés au partant à l’entraînement matinal, un signe qui ne ment pas. L'entraîneur-chef Claude Julien a plus tard confirmé qu'il aurait le départ.

Affaibli par un virus, Carey Price n’avait pu affronter les Penguins de Pittsburgh samedi.

Antti Niemi Photo : Getty Images/Minas Panagiotakis

Le gardien numéro un du CH était sur la glace et pourra retrouver sa cage mercredi, contre les Blues de St. Louis, à Montréal.

Après Price, c’est au tour d’Andrew Shaw de combattre un virus. L’attaquant était absent et ratera le match contre les Wings.

Par ailleurs, tout indique que Karl Alzner devra encore attendre pour disputer un premier match cette saison. Il était le défenseur en trop à l’entraînement.

Les trios à l'entraînement :

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Lehkonen

Byron-Kotkaniemi-Armia

Hudon-Plekanec-Peca

Les duos de défenseurs :

Mete-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Benn