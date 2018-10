En retard 2-6 et 0-3 contre l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky à son deuxième et ultime match des qualifications, le Canadien a déclaré forfait à cause d'une ampoule à un pied.

Il a expliqué sur son compte Twitter qu'il « ne pouvait pas vraiment se déplacer » avec aisance.

Le joueur de 18 ans a été brisé quatre fois en six présences au service avant d'agiter le drapeau blanc.

Vasek Pospisil a par ailleurs battu l'Argentin Leonardo Mayer 6-3 et 7-5 au premier tour en 1 h 15 min. Il affrontera à son prochain match son compatriote canadien Milos Raonic, 3e favori, qu'il n'a jamais battu en deux affrontements.

Un joueur en hausse

Par ailleurs, Auger-Aliassime a effectué un bond considérable de 19 places pour atterrir au 109e rang lundi lors de la parution du nouveau classement de l'ATP.

Son sacre au Challenger de Tachkent lui a permis de réaliser sa meilleure percée sur la scène mondiale à ce jour.

Il a notamment devancé son compatriote Peter Polansky (130e, -4) pour aboutir au 4e échelon chez les représentants de l'unifolié. Seuls Milos Raonic (20e), Denis Shapovalov (30e, -1) et Vasek Pospisil (79e, +3) le devancent.

L'ascension de Djokovic

Un changement de garde s'est opéré entre les deuxième et troisième raquettes. Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du Masters de Shanghai dimanche, a délogé le Suisse Roger Federer.

Djokovic accuse un retard de 215 points sur Nadal, incommodé par une blessure au genou droit. Le roi de l'ATP n'a pas joué un seul match en Asie.

Le Croate Borna Coric, bourreau de Federer dans le carré d'as en Chine, est passé de la 19e à la 13e position mondiale.