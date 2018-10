Les Rams, qui avaient accordé 31 points lors de leurs 2 dernières parties, ont porté leur fiche à 6-0. Les Broncos (2-4) ont quant à eux encaissé un quatrième revers d’affilée.

Les Broncos se sont approchés à 23-20 grâce à une passe de touché d'une verge de Case Keenum à Demaryius Thomas avec 1:22 à écouler au quatrième quart.

Le receveur des Rams Robert Woods a cependant poussé le botté court de Brandon McManus hors des limites du terrain, permettant aux Rams de laisser aller les dernières secondes de l'affrontement.

Jared Goff a complété 14 de ses 28 passes pour des gains aériens de 201 verges. Malgré le froid, Gurley a réussi ses 10e et 11e majeurs de la saison.

Le porteur de ballon des Rams a procuré une avance de 13-3 à son équipe à la suite d'une course de 10 verges et il a porté le pointage à 20-3 après avoir effectué une course d'une verge.

Les Broncos croyaient avoir pris l’avance quand le receveur Emmanuel Sanders a capté une passe de touché de 44 verges, mais il a placé son doigt au visage du demi de coin Troy Hill, recevant une pénalité de conduite antisportive.

Une reprise vidéo a montré que Sanders avait été plaqué à la ligne de un et la pénalité a fait reculer les Broncos à la ligne de 16. Plutôt que de tenter un converti d'un point, McManus a réussi un placement de 28 verges pour réduire l'écart à 6-3.

Gurley s'est ensuite occupé de distancer les Rams.

Autres résultats dans la NFL (semaine no 6) :

Cowboys de Dallas 40 - Jaguars de Jacksonville 7

Ravens de Baltimore 21 - Titans du Tennessee 0