Baumann a succombé à une attaque cardiaque inattendue, malgré la réaction rapide des premiers répondants, selon un communiqué de la Fédération internationale de basketball.

« Le basketball a perdu un leader, un ardent défenseur et un ami. Nos pensées accompagnent la femme et les deux enfants de Patrick dans ces moments tragiques », peut-on lire dans une communication officielle de la fédération basée en Suisse.

Baumann était au sommet de cette organisation depuis 15 ans. Il était membre du Comité international olympique depuis 2007.

« Nous arrivons difficilement à croire cette triste nouvelle, a réagi Thomas Bach. Nous perdons un leader jeune et plein d’espoir. »

Le commissaire de la NBA Adam Silver a également transmis ses sympathies. « Personne n’était plus dévoué au développement du basketball que Patrick. Il aimait le sport et connaissait bien le pouvoir de celui-ci pour transformer la vie des gens. Il était un ami et un collègue avec qui j’ai vu d’innombrables matchs ces 20 dernières années. »

Architecte des Jeux de demain

Les drapeaux seront à en berne aux bureaux du CIO à Buenos Aires et à Lausanne. Une cérémonie aura lieu dans le village des athlètes en Argentine.

Un avocat de formation, Baumann avait pris de plus en plus de galon dans le milieu olympique.

Il était en tête d’un comité d’évaluation pour les candidatures de Paris et Los Angeles pour les Jeux de 2024, puis il s’est occupé de superviser les préparations en vue des Jeux de 2028 à Los Angeles.

Le CIO avait nommé Baumann au comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage, et il avait été élu président du Groupe global de fédérations sportives.

Baumann a joué un rôle crucial à l’élaboration de la version trois contre trois du basketball. Il a milité pour son inclusion aux Jeux olympiques.