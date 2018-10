Les Dodgers ont frappé seulement deux simples contre partant Wade Miley avant de finalement donner signe de vie contre la relève des Brewers.

Cody Bellinger a frappé un simple d'un point et Austin Barnes a produit un autre point grâce à un but sur balles avec les buts remplis en septième manche. Turner a ensuite donné l’avance aux siens avec un circuit au champ gauche contre Jeremy Jeffress.

Il s'agissait pour Turner du septième circuit de sa carrière en séries éliminatoires.

Il avait été nommé co-joueur par excellence de la série de championnat en 2017 avec Chris Taylor, quand ils avaient aidé les Dodgers à atteindre la Série mondiale pour une première fois depuis leur triomphe en 1988.

Les Brewers ont gaspillé un excellent départ de Miley et ils ont vu leur série de victoires être freinée à 12. Miley a blanchi les Dodgers pendant cinq manches et deux tiers à son deuxième départ en séries éliminatoires et il a même cogné deux coups sûrs.

Le match no 3 sera présenté lundi au Dodger Stadium. Walker Buehler sera le partant pour les Dodgers, tandis que Jhoulys Chacin sera sur la butte pour les Brewers.