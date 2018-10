Henderson a retranché sept coups à la normale de 72 pour abaisser son score à -5 et se hisser du 32e au 10e échelon. Aucune golfeuse parmi le top 25 n'a affiché un pointage plus bas que le sien.

La Canadienne a réalisé huit oiselets, dont quatre consécutifs du 4e au 8e trou, et a commis un boguey.

Henderson accuse sept frappes de retard sur les meneuses, l'Anglaise Charley Hull (-12) et l'Américaine Danielle Kang (-12).

Non loin derrière se trouvent la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn (-11), la Sud-Coréenne In Gee Chun (-10) ainsi que les Néo-Zélandaises Minjee Lee (-10) et Lydia Ko (-10).

La numéro un mondiale Sung Hyun Park (-9), qui partageait les commandes à mi-parcours avec trois rivales, a dégringolé de six rangs pour atterrir en 7e place. La Sud-Coréenne a bouclé son parcours en 71 coups.

Henderson est l'unique représentante de l'unifolié en lice au Championnat KEB Hana Bank.