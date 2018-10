Un texte d’Antoine Deshaies

« Je suis déçu de mon organisation, parce qu’on n’est pas au niveau où l’on devrait être, a dit Joey Saputo dans une table ronde médiatique de près de deux heures, vendredi. On doit rattraper le reste de la ligue, sans quoi ce sera une mort lente. On doit se réinventer pour obtenir de meilleurs résultats. »

Le président affirme que l’équipe perd environ 12 millions de dollars par année depuis son entrée en MLS. Ironiquement, c’est lorsque le stade Saputo était le plus plein que l’équipe a perdu le plus d’argent, 15 millions, en 2015.

L’investissement Didier Drogba a rapporté beaucoup de visibilité, mais pas de profits.

Joey Saputo est toutefois catégorique. Il ne veut pas vendre l’équipe ni la déménager, même s’il estime qu’une équipe de MLS vaut environ 180 M$. Il est toutefois ouvert à l’idée d’accueillir de nouveaux investisseurs.

La responsabilité est partagée par toute l’organisation, à commencer par le président lui-même, principal fil conducteur des 25 ans de l’équipe.

On doit changer notre façon de gérer l’équipe, je dois changer ma façon de gérer. J’ai souvent pris des décisions personnelles plutôt que des décisions d’affaires. Je dois pouvoir prendre du recul et moins gérer au quotidien. Je dois travailler sur ça. Joey Saputo, président et propriétaire de l'Impact

Le président reconnaît aussi que des erreurs ont été commises lors de l’accession de l’équipe à la MLS. L’amour du soccer du public montréalais a peut-être été surestimé. Le plan marketing aurait pu être plus agressif.

L’Impact a aussi sous-estimé l’expansion et la progression fulgurante de la MLS.

Je ne pensais pas en entrant dans la MLS que la ligue serait rendue où elle est en 2018 avec des stades de 200 millions de dollars. Ça va plus vite qu’on pensait et on doit s’ajuster. Joey Saputo

Les revenus, le nerf de la guerre

Joey Saputo ne veut pas sabrer dans les dépenses annuelles de l'équipe, qu’il estime à 45 M$, dont 20 M$ en masse salariale pour les joueurs, le septième total dans la MLS. Pourtant, les revenus de la billetterie placent l’Impact au 18e rang sur 23 équipes.

Il faut donc hausser les revenus de façon considérable.

Cette saison, l’Impact a vendu 9000 abonnements, 4500 de moins que la moyenne de la MLS. L’Impact tient à rejoindre cette moyenne.

De plus, le billet moyen pour un match de l’Impact coûte 10 $ de moins que le prix moyen de la ligue. Avec 350 000 billets par année, le club montréalais estime qu’il y a 3,5 millions de dollars à récupérer en haussant le prix de certains billets.

Le propriétaire évalue qu’un match à domicile rapporte environ 500 000 $ à l’Impact. C’est le quart des recettes d’Atlanta United, par exemple. Les revenus de droits de télévision ne représentent que 103 M$ pour l’ensemble des 23 équipes de la MLS.

L’Impact songe donc à rénover son stade en investissant 50 M$ pour construire des loges qui généreraient beaucoup d’argent. L'équipe cite l’exemple de la Juventus du Turin, en Italie. Dans son stade, 10 % des billets les plus chers totalisent 80 % des revenus de la billetterie.

Mais Joey Saputo estime que l’opération n’est pas rentable pour l’instant parce que le cadre fiscal de l’Impact avec la Ville de Montréal n’est pas avantageux, selon le club.

Si j’investis dans le stade, qui ne m’appartient pas, je devrai payer plus de taxes et ça ne vaudrait pas la peine. On paie deux millions de dollars de taxes municipales par année pour un stade dans lequel j’ai investi 60 millions de dollars lors de la construction. Le stade Saputo ne m’appartient pas. Historiquement, les bâtiments sur les terrains de la RIO ont toujours été exonérés de taxes. Ça fait plusieurs années qu’on dialogue avec la Ville de Montréal, mais il n’y a pas de volonté de régler le problème. Joey Saputo

La bataille est délicate au plan des relations publiques, mais Joey Saputo estime que sa cause est juste.