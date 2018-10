Un texte de Jean St-Onge

La capitaine de l’équipe nationale, Marie-Philip Poulin, qui porte aussi le « C » en club, sera bien entourée avec quatre joueuses de l’équipe olympique canadienne et l’Américaine Hillary Knight, médaillée d’or à Pyeongchang.

Knight dit avoir choisi les Canadiennes pour continuer d’améliorer sa progression, même si elle compte sept médailles d’or au Championnat du monde, en plus de sa médaille d’or et de ses deux d’argent aux Olympiques.

« J'ai déménagé ici pour l’organisation et les joueuses, mais aussi pour développer de nouvelles habiletés », a expliqué l'Américaine vendredi.

Les meilleures hockeyeuses du monde se croisent régulièrement, que ce soit au niveau universitaire ou dans les compétitions internationales. Mais de retrouver une rivale de longue date dans son vestiaire, ça surprend un peu.

La défenseuse Lauriane Rougeau, qui affronte Hillary Knight depuis plusieurs années avec l’équipe nationale, semble bien aimer la nouvelle acquisition.

« Ça fait un peu bizarre de la voir dans notre vestiaire. Mais c’est une bonne coéquipière, », dit-elle avec un grand sourire.

Les Canadiennes ont dominé la dernière saison avant de s’incliner en demi-finale des séries. L'Inferno sera toutefois l’équipe à battre cette année.