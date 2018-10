Installé sur la passerelle de presse pour les trois premières rencontres de la saison à Toronto, à Pittsburgh et à Montréal, Plekanec s'apprête à endosser de nouveau le chandail tricolore, si l'on se fie aux substitutions de l'entraîneur-chef.

Le vétéran tchèque a remplacé le centre Matthew Peca dans le quatrième trio à l'entraînement matinal au Complexe sportif Bell de Brossard. Les ailiers Charles Hudon et Andrew Shaw ont été placés à ses côtés.

Peca s'est donc retrouvé dans la cinquième unité en compagnie de Nikita Scherbak et de Jacob De La Rose, contraint à rater le premier voyage de la campagne en raison d'ennuis cardiaques.

Plekanec n'a pas défendu les couleurs du Bleu-blanc-rouge dans un match de saison depuis le 22 février dernier, soit trois jours avant d'être cédé aux Maple Leafs.

Il n'est plus qu'à 2 rencontres d'atteindre le plateau des 1000 dans la Ligue nationale.

Julien a également effectué une permutation parmi ses deuxième et troisième trios.

Jonathan Drouin, qui jouait préalablement avec Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, était flanqué à la gauche de Max Domi et d'Artturi Lehkonen. Paul Byron a pris sa place avec Kotkaniemi et Armia.

Des traitements pour Carey Price

Carey Price n'a pas accompagné ses coéquipiers sur la patinoire pour se soumettre à une séance de traitements.

Le gardien de but a permis au Tricolore d'amasser trois points sur une possibilité de quatre lors du court voyage de deux affrontements la semaine dernière.

Il a d'abord été déjoué trois fois dans un revers en prolongation contre les Maple Leafs, puis a accordé un but à la puissante attaque des Penguins. Les Kings ont touché la cible à trois reprises durant le match d'ouverture au Centre Bell.

Le Canadien renouera avec l'action samedi, à Montréal, contre Sidney Crosby et les Penguins. Ceux-ci ont récemment vaincu les deux finalistes de la Coupe Stanley, décrochant des victoires de 7-6 en prolongation contre les Capitals de Washington et de 4-2 sur les Golden Knights de Vegas.