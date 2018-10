« Si je l'obtiens, ce serait un rêve devenu réalité. Sinon, je pense que j'ai eu une carrière incroyablement réussie quoiqu'il arrive. Je suis toujours la skieuse la plus titrée de l'histoire », a expliqué l'Américaine aux 82 titres dans une entrevue à NBC Sports.

Vonn, victorieuse de quatre gros globes de cristal et triple médaillée olympique, fêtera son 34e anniversaire dans une semaine. Aux derniers Jeux d'hiver, à Pyeongchang, en Corée du Sud, elle avait dit qu'elle « ne partirait pas » avant d'avoir battu le record de Stenmark « quelle que soit la souffrance que cela demanderait ».

La championne n'a pas été épargnée par les blessures et a estimé qu'elle devrait tenir compte aussi de l'après-ski.