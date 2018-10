C'est par communiqué vendredi que l'équipe Williams a confirmé la nomination de ce jeune Britannique de 20 ans comme pilote titulaire pour la saison 2019. Il a signé un contrat à long terme, précise-t-on.

Russell a 37 points d'avance en tête du classement de la F2, avec six victoires et deux courses à disputer. Le Canadien Nicholas Latifi est 9e avec une victoire.

Le Britannique avait remporté le championnat GP3 à sa première saison, en 2017, tout en étant le pilote de réserve de l'équipe de F1 Force India.

George Russell en 2017 avec Force India Photo : Getty Images/Mark Thompson

« Nous avons toujours tenté d'offrir une place aux jeunes pilotes de talent et de les aider à progresser, explique la directrice générale Claire Williams. Et George est le parfait exemple. Nous surveillons sa progression depuis quelque temps, et il a déjà une très bonne réputation dans le paddock. Il correspond à ce que nous recherchons, comme nous nous tournons résolument vers l'avenir. »

« J'aimerais remercier Claire Williams d'avoir pris la décision de me faire confiance, a dit George Russell. Je veux aussi remercier Toto Wolff et Mercedes-Benz pour leur soutien durant mes années de GP3 et de F2. »

Il a révélé au magazine Autosport qu'il avait pris l'initiative de contacter le directeur technique de l'équipe Williams, Paddy Lowe, avant le Grand Prix d'Allemagne, pour lui dire qu'il voulait piloter pour l'écurie en 2019. Les négociations ont commencé à partir de ce moment-là.

Les informations du communiqué expliquent les discussions de coulisse des dernières semaines. Dans le dossier des pilotes, Claire Williams voulait rester dans le giron de Mercedes-Benz, dont son équipe est partenaire. Et elle voulait s'associer à un pilote pour au moins deux ans.

Cela éliminait de facto le Français Esteban Ocon, lui aussi pilote de la filière Mercedes-Benz, en passe de perdre son volant dans l'équipe Racing Point, au profit de LAnce Stroll. Ocon n'aurait fait que passer chez Williams, car le patron de l'équipe allemande Toto Wolff veut le garder près de lui pour lui offrir un volant dans l'équipe-usine.

Dans ces conditions, le rôle de pilote de réserve d'Ocon pour Racing Point en 2019 ne fait plus aucun doute. D'ailleurs, Ocon a été un des premiers à féliciter Russell pour sa titularisation en F1.

Le message de félicitations d'Esteban Ocon à George Russell Photo : Twitter / Esteban Ocon



« Félicitations à George Russell pour sa promotion! Pleinement méritée, et une bonne nouvelle pour notre sport! », a écrit le pilote français.

On attend maintenant la confirmation du passage de Lance Stroll à Racing Point, à titre de titulaire, pour la saison 2019. Ça ne devrait plus tarder.