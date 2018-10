Un texte de Jean St-Onge

« On nous a diabolisés pour ne pas avoir suffisamment de talent canadien. Et pourtant, lors de plusieurs matchs, nous avions plus de partants canadiens que le ratio ne l’exige, a expliqué jeudi Kavis Reed à Radio-Canada Sports. Souvent, nous avons mis huit partants canadiens sur le terrain. »

« Malgré les échanges, nous allons pouvoir quand même maintenir facilement le ratio de joueurs canadiens. »

Deux des joueurs des joueurs échangés (Lavoie et Ackie) pourraient devenir joueurs autonomes en février prochain e Reed n'aurait pas voulu les perdre sans rien obtenir en retour. Reed n'a pas écarté la possibikité de les revoir dansl'uniforme montréalais.

Il a également évoqué la nécessité de rajeunir l’équipe. « Nous allons avoir six jeunes joueurs de ligne offensive de moins de 27 ans avec nous », dit-il.

Le directeur général des Alouettes ne s’est pas « débarrassé » de ses joueurs canadiens, insiste-t-il.

Avant de conclure l'échange qui a envoyé Patrick Lavoie à Regina, il lui a présenté la situation, lui a fait connaître le nom de l’équipe intéressée à ses services et lui a accordé une période de réflexion.

Nous traitons nos joueurs avec respect. C’est important quand nous recrutons des joueurs qui feront partie de ce qu’on veut bâtir ici. Kavis Reed, directeur général des Alouettes

La situation de Chris Ackie est un peu différente. Comme il ne vient pas d’ici, contrairement à Lavoie, il n’a peut-être pas les mêmes incitatifs pour revenir dans le nid.

« Chris est un jeune homme qui a déjà un plan pour ce qu’il veut faire avec sa carrière, explique le DG. On a amorcé des pourparlers, mais nous savions qu’il avait l’intention de devenir joueur autonome. »

Contenu canadien

Kavis Reed soutient que l'équipe est en bonne position avec ses joueurs canadiens.

« Tevaugh Campbell est un demi de coin partant. Ty Cranston sera maraudeur très bientôt. Les gens oublient que Dondre Wright s'est blessé, mais il va revenir. On a aussi repêché Bo Banner qui est derrière Jesse Joseph sur la ligne défensive », ajoute le DG.

En étant officiellement écartées des séries, les Alouettes ont amorcé la construction de l'équipe pour la saison prochaine.

L'équipe a déjà annoncé une prolongation de contrat au demi de coin Tommy Campbell et Reed prévoit d’autres annonces prochainement.

Les récents échanges ont permis aux Alouettes de retrouver deux choix pour l’an prochain et un pour 2020, en plus de mettre la main sur le jeune receveur canadien Joshua Stanford.