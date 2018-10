Un texte de Félix St-Aubin

La rarissime visite des Kings de Los Angeles au Centre Bell jeudi tombe à point. Vingt-cinq années et quelques mois après avoir bataillé pour l'obtention du Saint-Graal du hockey nord-américain, les deux équipes ont lancé la campagne à domicile du Tricolore.

L'organisation montréalaise a profité de l'unique arrêt de la formation californienne dans la métropole québécoise cette saison et de l'ouverture locale pour rendre hommage à l'édition 1992-1993.

Nombre d'artisans du triomphe de 1993 étaient présents dans l'amphithéâtre montréalais afin de se remémorer les souvenirs d'un sacre qui en avait étonné plus d'un.

Dans l'esprit de Savard, le directeur général du Canadien à l'époque, le concept d'équipe prôné par Demers, son entraîneur-chef, et lui-même a ouvert la voie à une récolte inattendue de 16 gains en éliminatoires. Le Tricolore a notamment remporté ses 10 derniers matchs qui ont nécessité de la prolongation. Seul le tout premier à Québec lui a échappé.

J'ai toujours bâti mes formations en fonction de l'équipe, pas en fonction des individus. Serge Savard, directeur général du Canadien en 1993

L'homme désormais âgé de 72 ans se souvient d'ailleurs que cette conception du collectif était même présente dans les contrats des joueurs, plus précisément en ce qui a trait aux bonis liés à la performance.

Les porte-couleurs du Canadien pouvaient engraisser leurs coffres personnels en fonction des résultats de l'équipe, et non des prestations individuelles. C'est Rob Ramage qui a rappelé à Savard jeudi qu'il avait renégocié son contrat avec cette ligne de pensée.

« Il m'a dit : “te rappelles-tu Serge quand je suis arrivé ici? J'avais un contrat qui avait été fait par Bobby Clarke [au Minnesota] et il n'y avait aucun boni”. À un moment donné, j'ai changé son contrat, je lui ai donné des bonis. C'était 10 000 dollars par série qu'on gagnait. »

« Mes bonis étaient tous en lien avec l'équipe. Il n'y avait pas personne qui avait un boni personnel dans ma formation, a enchaîné Savard. J'ai beaucoup travaillé sur le concept d'équipe, j'ai travaillé ça avec mes instructeurs. »

L'inspiration de Toe Blake

Savard considère qu'il a « hérité de cette philosophie » en observant les faits et gestes de son premier entraîneur-chef avec le Canadien, soit Toe Blake.

D'ailleurs, le perfectionnement défensif du mythique instructeur qui a remporté huit finales de la Coupe Stanley en 13 saisons à Montréal a également marqué le célèbre no 18, qu'on peut maintenant apercevoir dans les hauteurs du Centre Bell.

« Je m'en rappelle comme si c'était hier. Dans son premier discours avant le premier match, Toe Blake nous avait dit que si on donnait moins de 185 buts contre, il garantissait qu'on allait finir au 1er rang du classement général. »

« Je viens d'une génération où accorder un but est aussi important, sinon plus, que d'en marquer un [...] C'était ça le club de hockey du Canadien, c'était l'équipe. Et en 1993, c'est l'équipe qui a gagné, du premier au dernier joueur. »

En passant bien sûr par un chef d'orchestre et un architecte qui ont su vendre un concept qui a porté ses fruits.