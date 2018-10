Au total, 28 personnes ont été interpellées mercredi en Belgique et un autre suspect encore jeudi matin, a indiqué le parquet fédéral.



La grande majorité d'entre elles doivent être présentées au juge d'instruction chargé du dossier dans un délai de 48 heures après leur arrestation.



En outre, ce juge a lancé deux mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de deux suspects arrêtés à l'étranger, a précisé le parquet.

L'opération de police, coordonnée par Eurojust, a été menée simultanément en Belgique et dans six autres pays européens, dont la France.

Dans l'un des volets de l'enquête, concernant des soupçons de matchs arrangés en mars 2018 au bénéfice du FC Malines, le juge d'instruction a inculpé cinq personnes jeudi, dont plusieurs dirigeants de ce club flamand et un arbitre.



L'un des inculpés, présenté par le parquet fédéral comme « T.S. », a été écroué, soupçonné de « blanchiment d'argent, participation à une organisation criminelle et corruption privée active et passive ».



D'après la presse flamande, il s'agit de Thierry Steemans, directeur financier du FC Malines. Le club joue en deuxième division belge après sa relégation à l'issue de la saison dernière.



C'est sur deux matchs suspects disputés en mars 2018 et liés au « sauvetage » raté du FC Malines que se concentrent une bonne partie des investigations.