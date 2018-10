Kuznetsov a amassé un but et trois mentions d'aide sur les deux buts d'Alex Ovechkin et celui de Nicklas Backstrom. T.J. Oshie a complété le pointage dans un filet désert.

Kuznetsov, qui avait été le meilleur pointeur des séries, avait obtenu huit points en cinq duels contre les Golden Knights en finale de la Coupe Stanley. Depuis le début de la campagne, l'attaquant russe a récolté sept points en trois rencontres.

Après une saison de 49 buts l'an dernier et l'obtention du trophée Conn-Smythe remis au joueur le plus utile des séries, Ovechkin a marqué quatre buts en trois matchs. La 611e réussite de sa carrière lui a permis de devancer Bobby Hull au 17e rang de l'histoire de la LNH.

Braden Holtby a repoussé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui et il a sauvé ses coéquipiers à plusieurs reprises en deuxième période.

Cody Eakin et Reilly Smith ont été les seuls à tromper la vigilance de Holtby. Marc-André Fleury a accordé quatre buts sur 28 tirs devant la cage des Golden Knights.

Les Golden Knights montrent une fiche de 1-3-0 au cours de la deuxième saison de leur histoire. Lors de leur saison inaugurale, ils avaient attendu à la journée de l'Halloween avant de perdre leur troisième match.