Un groupe de gens d'affaires montréalais a amorcé des démarches auprès de la NBA pour obtenir une franchise. Le hic, c'est que le commissaire de la NBA, Adam Silver, a dit en plus d'une occasion à Michael Fortier et son groupe que sa ligue n'était pas à la veille de procéder à une expansion, pas plus qu'il n'y a d'équipe en difficulté dans l'un des 30 marchés actuels du circuit.