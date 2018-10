Les Alouettes ont d'abord échangé le populaire centre arrière Patrick Lavoie et le joueur de ligne offensive Philip Blake aux Roughriders de la Saskatchewan. En retour, ils reçoivent le receveur Joshua Stanford et un 2e choix au repêchage en 2020.

Lavoie, 30 ans, était revenu avec les Alouettes avant le début de la saison, après quatre ans à Ottawa.

Kavis Reed avait cédé un autre Québécois, Jean-Christophe Beaulieu pour ramener Lavoie dans le nid où il avait amorcé sa carrière en 2012.

L’ancien du Rouge et Or et du Rouge et Noir a capté 13 passes pour 115 verges cette saison, tout en essayant de protéger les quarts des moineaux.

Son contrat se termine à la fin de la saison et il pourrait signer de nouveau avec les oiseaux comme joueur autonome en février prochain. Entretemps, il pourra empocher quelques dollars supplémentaires en participant aux matchs éliminatoires avec les Roughriders.

Âgé de 32 ans, Philip Blake était membre de la ligne à l’attaque montréalaise depuis 2015. Depuis le début de la saison, l’ancien choix des Broncos de Denver a été utilisé à trois des cinq positions de la ligne offensive.

Stanford, un receveur canadien de 24 ans, en est à sa troisième saison dans la Ligue canadienne. Le Torontois a capté 17 passs pour 165 verges depuis le début de la saison.

Ackie à Ottawa

Après Regina, Kavis Reed s’est tourné vers Ottawa et a cédé Chris Ackie au Rouge et Noir en retour d’un choix de deuxième ronde.

Ackie, un excellent joueur canadien, complétait très bien le vétéran Henoc Muamba sur la ligne secondaire.

Le diplômé de l’Université Wilfrid Laurier en Ontario revendique 81 plaqués cette saison, même s’il a raté deux matchs. Il a également réussi deux interceptions.

Il a peut-être connu ses meilleurs matchs face à ceux qui sont maintenant ses coéquipiers.

Le 6 juillet à Montréal, il a réussi neuf plaqués, un sommet cette saison et le 11 août à Ottawa, il a réussi une interception qu’il a ramenée dans la zone des buts pour le touché, en plus de provoquer un échappé.

Comme Lavoie, Ackie pourrait se retrouver joueur autonome en février.