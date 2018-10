Del Potro, 3e tête de série, était en retard en première manche et lors du bris d'égalité, mais chaque fois il a puisé dans ses ressources pour vaincre le Français Richard Gasquet 7-5 et 7-6 (9/7). L'Argentin connaît une bonne séquence après avoir accédé à la finale du tournoi de Pékin la semaine dernière.



Quant à l'Allemand, lui aussi ralenti par un rhume, il a vaincu le Géorgien Nicoloz Basilashvili 7-5 et 6-4.



Basilashvili est arrivé à Shanghai après avoir surpris del Potro en finale à Pékin pour décrocher le deuxième titre de sa carrière.



Plus tôt mercredi, le Grec Stefanos Tsitsipas, 10e tête de série, a éliminé le Russe Karen Khachanov 6-4, et 7-6 (10/8) pour une deuxième année de suite.

Autres résultats de deuxième tour :