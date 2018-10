Le Russe, 22e raquette mondiale, avait déjà inscrit le nom du Canadien Denis Shapovalov à son tableau de chasse au tour précédent.

Medvedev a tiré avantage des ennuis au service de son illustre adversaire, notamment en deuxième manche. Champion en titre, le Suisse a finalement imposé sa loi au bout de presque deux heures de jeu.

En huitièmes de finale, il affrontera l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Ce dernier a aussi eu besoin de trois manches de 3-6, 6-4 et 6-1 pour vaincre l'Américain issu des qualifications Mackenzie McDonald.

Del Potro et Zverev progressent malgré le rhume

Alexander Zverev Photo : Getty Images/Lintao Zhang

Juan Martin del Potro et Alexander Zverev ont triomphé en dépit du fait qu'ils sont malades.

Del Potro, 3e tête de série, était en retard en première manche et lors du bris d'égalité, mais chaque fois il a puisé dans ses ressources pour vaincre le Français Richard Gasquet 7-5 et 7-6 (9/7). L'Argentin connaît une bonne séquence après avoir accédé à la finale du tournoi de Pékin la semaine dernière.



Quant à l'Allemand, lui aussi ralenti par un rhume, il a vaincu le Géorgien Nicoloz Basilashvili 7-5 et 6-4.



Basilashvili est arrivé à Shanghai après avoir surpris del Potro en finale à Pékin pour décrocher le deuxième titre de sa carrière.



Plus tôt mercredi, le Grec Stefanos Tsitsipas, 10e tête de série, a éliminé le Russe Karen Khachanov 6-4, et 7-6 (10/8) pour une deuxième année de suite.

Autres résultats de 2e tour :