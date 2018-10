Ce championnat utilisera des châssis de F3, construits par le fabricant italien Tatuus.

La FIA explique que ce championnat se veut un tremplin pour que les femmes accèdent aux meilleurs championnats, dont la F1.

La W Series verra le jour au printemps 2019 avec 18 ou 20 pilotes sélectionnées à l'issue d'une série de tests, détaillent les organisateurs dans un communiqué.

À la clé il y aura une bourse totale de 1 500 000 $, dont 500 000 $ pour la pilote titrée.

Aucun droit d'entrée ne sera requis, précise-t-on.

Les courses auront lieu dans un premier temps en Europe, sur des circuits ayant déjà accueilli des grands prix de F1, ajoutent les organisateurs qui ont l'ambition ensuite de se développer en Amérique, en Asie et en Australie.

Ce nouveau championnat bénéficie du soutien de quelques acteurs de la F1, notamment le directeur de l'équipe Red Bull, Adrian Newey, et plusieurs anciens pilotes, dont l'Écossais David Coulthard, l'Autrichien Gerhard Berger et le Britannique John Watson.

John Watson a participé à ce fameux Grand Prix d'Espagne de 1975, au terme duquel l'Italienne Lella Lombardi avait fini 6e.

Lella Lombardi en 1974 Photo : Getty Images/J. Wilds

Elle est à ce jour la dernière pilote à avoir participé à une course de F1, et à avoir son nom au classement par points d'une saison de F1.

Si vous m'aviez dit en 1975 que 43 ans plus tard, Lella serait encore la dernière femme à avoir pris part à un Grand Prix, je vous aurais traité de fou, admet M. Watson. La W Series veut justement changer ça, et je ne peux qu'appuyer cette initiative. John Watson

« Je crois sincèrement qu'à chances égales de progresser, les femmes sont éminemment capables de se battre en piste avec les hommes, et quand la W Series offrira à ces femmes pilotes cette chance [de progresser], je m'attends à ce qu'enfin, elles puissent y arriver », affirme John Watson.

« Une meilleure participation des femmes »

Les organisateurs de la W Series, dont les bureaux sont à Londres, affirment que les femmes peuvent concourir à armes égales avec les hommes dans les sports mécaniques.

Néanmoins, un championnat pour femmes pilotes est essentiel pour permettre une meilleure participation des femmes. Les organisateurs de la W Series

Par contre, l'idée même de cantonner les femmes pilotes dans un championnat qui leur sera réservé ne fait pas l'unanimité.

« C'est une autre plateforme pour pouvoir progresser, explique la pilote britannique de F3 Jamie Chadwick. Je suis pilote, et je voudrais piloter 365 jours par année. Je veux continuer à me battre contre les hommes dans d'autres championnats, mais la W Series m'apporte une chance de plus de me développer et de progresser. Ça me plaît. »

« Pour avoir parlé aux organisateurs de la W Series, explique pour sa part la pilote de série GT Stephane Kox, je constate qu'ils ont compris que nous, les femmes pilotes, nous voulons avoir la chance de rouler le plus souvent possible pour pouvoir progresser et atteindre nos objectifs. »

Dans sa philosophie, la W Series ne serait pas un objectif à atteindre, mais simplement un outil de plus à la disposition des femmes pilotes.

Des voix discordantes

« Quel jour triste pour la course automobile, a lancé la Britannique Pipa Mann, qui court en IndyCar. Les gens qui financent cette série pour femmes pilotes ont choisi de les tasser dans un coin (segregate) plutôt que de les soutenir. »

Je suis tellement déçue de cet énorme pas en arrière. Pipa Mann, pilote IndyCar

Le message de Pippa Mann sur Twitter Photo : Twitter / Pippa Mann

« Mais comprenez-moi bien, je suis solidaire de celles qui verront dans la W Series leur seule chance de faire de la course automobile, a tenu à préciser Pippa Mann. Je suis contre ceux qui obligeront ces mêmes pilotes à y participer pour trouver le financement nécessaire à leur progression. »

« Je suis d'accord avec l'intention [de donner plus de place aux femmes pilotes], mais je suis totalement contre la solution, a pour sa part expliqué la pilote allemande de F3 Sophia Flörsch.

« Les femmes pilotes ont besoin d'être soutenues sur le long terme par des partenaires qui croient en elles », a-t-elle affirmé.

« Je veux me battre contre les meilleurs dans mon sport. Dans le milieu des affaires, devons-nous séparer les hommes et les femmes dans les conseils d'administration? Non. Ce championnat n'est pas la bonne approche. »