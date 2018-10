Cette initiative fait suite à l’engagement pris par le CIO de jouer son rôle pour faire face à la crise mondiale des réfugiés et constitue une nouvelle occasion de continuer à transmettre un message de solidarité et d’espoir à des millions d’athlètes réfugiés et déplacés dans le monde.

Les membres de la session du CIO ont demandé à la Solidarité olympique de fixer les conditions de participation et de définir la procédure d’identification et de sélection de l’équipe en étroite collaboration avec les Comités nationaux olympiques (CNO), les Fédérations internationales (FI) de sport, le Comité d’organisation de Tokyo 2020 et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Les membres de l’équipe olympique des réfugiés pour Tokyo seront annoncés en 2020.

« Dans un monde idéal, nous n’aurions pas besoin d’une équipe de réfugiés aux Jeux olympiques, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. Mais malheureusement, les raisons pour lesquelles nous avions initialement créé une équipe olympique des réfugiés avant les Jeux de Rio 2016 sont toujours d'actualité. Nous ferons tout notre possible pour accueillir des athlètes réfugiés et leur donner un "foyer" et un drapeau au village olympique à Tokyo. »

Le moment était historique à Rio en 2016 lorsqu’une équipe composée de réfugiés a participé pour la toute première fois aux Jeux olympiques. Lors du défilé à la cérémonie d’ouverture, deux nageurs, deux judokas, un marathonien et cinq coureurs de demi-fond, originaires d'Éthiopie, du Soudan du Sud, de Syrie et de la République démocratique du Congo, sont instantanément devenus des modèles pour les 68,5 millions de réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, et de véritables ambassadeurs mondiaux des valeurs de l’olympisme.