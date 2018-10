Murray n’était pas de l’entraînement de l’équipe et l’entraîneur-chef Mike Sullivan doit faire le point sur son état de santé plus tard dans la journée.

On ignore encore la cause de la blessure du gardien de 24 ans, mais il est possible qu’elle soit survenue samedi soir dans la victoire de 5-1 du Canadien sur les Penguins.

Murray a été touché à la tête par le genou de Brendan Gallagher quand ce dernier a foncé vers son filet pour donner l'avance 1-0 à l’équipe montréalaise à la 12e minute de la première période.

L’athlète du Manitoba est toutefois resté devant le filet des siens pendant tout le match.

Selon Jason Mackey, du quotidien Pittsburgh Post-Gazette, il s’agirait de la troisième commotion cérébrale subie par Murray depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2015.

On peut maintenant s’attendre à ce que Casey DeSmith soit appelé à prendre la relève. Le gardien de 27 ans n’a que 14 matchs d’expérience dans la LNH, dont 11 comme partant.

Tristan Jarry, qui a pris part à 26 rencontres la saison dernière, pourrait être rappelé de la Ligue américaine.